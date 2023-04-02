時事解構：京或「新工具」應對蔡麥會 電子戰癱台目標

京強烈警告 台美避激怒

蔡英文的中美洲外訪之旅（3月29日至4月7日）來回過境美國紐約、洛杉磯，其中回程將與麥卡錫會晤。麥卡錫今年1月就任美國眾議院議長後，隨即表態將在春天訪問台灣，北京對此發出嚴正警告。儘管麥卡錫回擊「中國無權命令他能不能去哪裏」，但之後沒再提出確實訪台日期。

路透社早前引述知情人士稱，台灣方面提出，讓蔡英文在外訪中美洲兩個友邦途中，過境美國時和麥卡錫在加州會晤，意在避免麥卡錫訪台會導致與去年8月時任眾議長佩洛西訪台一樣激怒北京，威脅台灣安全。

不過，北京方面對可能的「蔡麥會」，也發出強烈警告。國台辦強調這是「破壞台海和平穩定的挑釁」，大陸「必將採取措施堅決回擊」。外交部也定性美方此舉是「提升美台官方往來和實質關係」，嚴重損害中方主權和領土完整，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方將「堅決有力捍衛國家主權和領土完整」。

國台辦及外交部的警告，均未指明將以何種方式予以回擊。對於蔡英文出訪，台國安局長蔡明彥指出，大陸反應並未如去年8月佩洛西訪台來得激烈，蔡英文在美國與麥卡錫會晤的複雜度較低，「但所有必要狀况都有準備，也有做相關的沙盤推演」。台灣國防部副部長柏鴻輝表示，國防部已針對蔡出訪期間，大陸可能採取的任何行動制定了應急計劃。

對台「工具箱」多工具供挑選

近年兩岸關係陷於低谷，大陸官方專家一直放風，對台「工具箱」有足夠的工具可用。消息人士形象地分析，有關工具箱裏面，有外交、國防、經濟、法律、文化和民間統戰等多個小工具箱，各個箱子都提前放置（擬定）不同的工具（手段）可用。

在比較隱蔽的國防工具箱方面，過往一直根據台獨、外部勢力的挑釁性行動作出反應、啟用軍事工具。比如依據島內政要台獨言論、美台官方互動、對台軍售等情况，增加對台海空巡航，在2021年達到高峰，基本完成常態化繞台巡航目標。去年8月佩洛西訪台後，解放軍首次「鎖台軍演」，並把兩岸默契的海峽中線徹底廢除；有觀察人士對本報表示，此舉意味着中國在軍力上，已在台海區域實現「軍力一國」，即在台灣及其周邊中國宣稱擁有主權的區域，解放軍在武力層面已完全覆蓋。

據京城消息人士對本報稱，解放軍在捍衛國家主權和領土完整的工具箱中，有相當數量的工具以供挑選。消息人士稱，如若蔡英文、麥卡錫會晤，侵害中國核心利益，軍方不排除以實戰的方式，對台灣某處特定軍事目標發動電子戰，徹底癱瘓該目標以展示解放軍的強大能力。該人士未透露是台灣何處及何種軍事目標。

佩洛西去年8月訪台後曾有外媒披露，解放軍在台島周邊與美軍的電子對抗中，最終以美軍獲得勝利告終。據稱，當時解放軍不但無法偵測佩洛西座機的準確航迹，更出現了電子戰設備受損的狀况。不過，前述消息人士強調，解放軍具備以電子戰方式，癱瘓台灣軍事目標的實力。惟該消息人士向本報透露這一信息時，是在蔡英文計劃過境美國會晤麥卡錫的消息傳出之前。

值得一提的是，在去年佩洛西訪台期間，全台有多間7-11門店及車站的電視熒幕顯示「戰爭販子裴洛西滾出台灣」、簡體字的「老巫婆竄訪台灣，是對祖國主權的嚴重挑戰；那些積極迎接的人，終將受到人民的審判；同種同族的血親關係割捨不段；偉大華夏終將統一！」等字樣。台灣當局事後稱是遭黑客入侵。

美冷處理「蔡英文過境」

在美國，「蔡英文過境」一事突然被冷處理，與早前美台表現出的密切關係格格不入。白宮國安會戰略溝通協調員柯比（John Kirby）明確表示，此次為蔡英文第7次過境美國，且為私人行程，沒有美國政府官員與她會晤的計劃。《華爾街日報》引述消息稱，蔡英文過境紐約前，美方官員不斷提醒蔡政府確保此行符合往例，同時敦促北京不要激烈反應。

彭博社3月31日引述消息報道，蔡英文在美國的行程已經縮減，且被限制與媒體接觸。美方很可能是想以此平息北京的憤怒。蔡英文結束中美洲的出訪後，回程將過境美國洛杉磯，停留期間原定除了與麥卡錫會面，並在列根圖書館發表演說。但最新消息是，演講已被取消。對此，台灣總統府副秘書長張惇涵昨表示，「媒體報道蔡總統過境洛杉磯諸如演講等活動皆屬臆測」，過境洛杉磯行程仍在安排中。

華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）印太計劃主任葛來儀（Bonnie Glaser）則認為，蔡英文這次過境如不妥善處理，可能引發軒然大波，中方最後高調展現軍力，美中之間產生更多摩擦。

美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）最近接受軍事新聞網站Defense One訪問時，也為「美中戰爭」話題降溫。他警告對於美中即將開戰的論述已經「過熱」，並稱對中國「征服」台灣的可能感到懷疑，認為「（台灣）這座島嶼將非常難以攻佔」。

明報記者