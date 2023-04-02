拿花盼馬到 隔車看人影

少數村民能睹馬英九 多數難接近

馬英九的車隊約9時53分駛到，即使見不到本尊，村民依然舉起手機興奮拍攝車輛，「他向我們招手呢！」馬英九在雙陽村祭祖後，車經另一條鄉間小路，前往位於白石鎮潭口村的寺門前義渡參觀。寺門前義渡由馬英九祖父馬立安等當地鄉賢籌資續建，免費擺渡商旅百姓。村民後來將數塊捐資修建義渡的碑文拼在一起，在河邊修建了書善亭。該村也是馬英九父馬鶴凌的出生地。

據馬家堰村民反映，馬英九在寺門前渡口參觀了書善亭，以及馬氏家族創辦的鴻興福鍋廠遺址，其間聽取講解、合影留念，逗留了約20分鐘。不過就算是馬家堰村民，能夠一睹這名同鄉名人的風采都只是少數。過程之中，只有住在河邊的居民，有幸睹馬身影，住稍遠的都無法親近。

「看不到呢！剛剛走了，照了相合了影，我們全部都不准到那邊（河邊）去。」在馬家堰解封後不久，有在路上遠遠看着車隊而過的村民感慨道。在鎮上擔任教師的一名村民表示，此前學校已經有通知，要求他們不能靠近也不能圍觀，也不能拉橫額。她稱，雖然路過的車隊看不到馬英九，但不可惜​​，「電視上也看得到」。