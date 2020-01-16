馬祭告祖先「兩任民國總統和陸親美」 訪家鄉方言稱「湘潭伢子回來了」 居民喊「偶像回來了」

拜祭時拭淚 「多年來願望實現了」

馬英九和姐妹馬以南、馬乃西、馬冰如、馬莉君等家人向祖父馬立安墳墓上香，並獻上鮮花等祭品。其間馬英九幾度哽咽，不時拭淚。「多年來的願望實現了。」馬英九說，他沒見過祖父，但一直心心念念希望來祭祖，看到祖父的墓，內心非常感動，「您的遺訓使我們子女都懂得自愛自強，為善助人，盡忠職守」。

這是馬英九首次回到祖籍地祭祖，並到家鄉馬家堰參訪。抵達白石鎮潭口村的寺門前義渡時，大批村民聚集圍觀，還不斷放起鞭炮歡迎。當地群眾問候「歡迎回家」時，馬英九用湖南方言回應「湘潭伢子（孩子）回來了！」有幸目睹馬英九、住在河邊的馬姓居民表示，馬當時微笑揮手問好，民眾喊「馬先生好」、「我的偶像回來了」。

訪南嶽忠烈祠 晤湖南書記

馬英九一行還前往父親馬鶴凌的母校嶽雲中學參訪，又前往南嶽忠烈祠祭悼抗日陣亡將士，敬獻花籃上的紅布條寫着「中國國民黨前主席馬英九暨全體團員敬獻」、「抗戰英烈浩氣長存」。嶽雲中學由近代著名教育家何炳麟等人於1909年在長沙戥子橋創辦，初名「湖南南路公學堂」，抗日戰爭爆發後遷至南嶽、安化等地，抗戰勝利後，學校遷回南嶽，定為永久校址。

昨晚馬英九回到長沙，會見湖南省委書記沈曉明時說，此次到湘潭祭祖，心中感慨很深，能夠看看祖父母、父母當年的足迹，「對我個人意義重大」。馬英九也表示，兩岸因為這幾年政治紛擾與疫情因素，學生交流中斷已經有數年，兩岸人民敵意卻有上升，讓他甚感憂心。這次帶着青年學生與大陸學生交流，就是着眼這一點。

沈曉明說，「馬英九先生」此行受到廣泛關注，是不折不扣的「網紅」；清明時節雨紛紛，但是當日陽光普照，可見祭祖之行，老天爺也支持。

馬家堰村因馬熱鬧 居民：倘統一以他為榮

昨日在白石鎮，馬英九離去後，馬家堰村子解封，許多外地車輛沿着重新刷好的路開進來，寺門前渡口迎來了一批批村民和外來人「朝聖」。紀念馬立安等人義舉的書善亭內，有數塊捐資修建義渡的碑文，許多人在碑上尋找「馬立安」的名字。

這個寂靜的小村，突然因為馬英九熱鬧起來，村民笑稱，「今天都在討論，要不要把房子改建成民宿了」，還說「如果祖國統一了，將更以他（馬英九）為榮」。有馬姓村民稱，馬英九是湖田馬氏，「我們也是湖田馬氏，論輩分應該叫他叔叔，我們是同一個祖先」。他還表示，從小就聽說很多有關馬家的事。

明報記者

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