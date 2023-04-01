膺美智庫「全球領導力獎」 蔡英文：需其他民主國家 助參與國際組織

【明報專訊】台灣總統蔡英文過境美國紐約期間，周四（3月30日）受邀出席美國哈德遜研究所舉辦的晚會並獲頒「全球領導力獎」。蔡英文在會中演說，強調北京刻意升高緊張情勢，但台灣總是謹慎並冷靜回應，「歷史告訴我們最佳避戰方法就是讓自己更有實力」；她表示，這份獎項實際上是向台灣人民致意，但台灣持續被排除在聯合國及相關組織運作外，如此不公義情况不能再繼續下去，需要其他民主國家支持，協助參與國際組織。
哈德遜研究所當晚把「全球領導力獎」頒給蔡英文，表揚她在任內「以極大的勇氣與決心帶領民主台灣應對脅迫，維護自由開放的印太區域」。之前傳出美國前國務卿蓬佩奧會出席，最終並未到場。
當天，蔡英文還在紐約參觀由台裔美籍青年經營的雲海嚴選柑仔店，在盈成烘焙坊與創業、藝術及教育領域的新一代台美人座談，並買飯糰、豆漿當早餐。蔡肯定在座青年追求夢想的勇氣，勉勵讓世界更多人認識台灣。
中共中央外辦主任王毅昨在北京應約會見美中關係全國委員會會長歐倫斯，重申中方在台灣問題上的嚴正立場，強調妥善處理好台灣問題，最重要的原則是一個中國，最根本的遵循是中美三個聯合公報，最嚴峻的威脅是「台獨」分裂活動。
中國駐紐約總領館發言人批評，蔡英文過境是假，「謀獨」是真。美國國務院亞太助卿康達再次呼籲北京勿對蔡英文過境行程過度反應。白宮高級官員坎貝爾則稱，為美中關係奠定基礎的努力尚未成功，未來數月將決定是否能與中國重塑具建設性的外交關係，他強調雙方需要冷戰時期的熱線與危機處理機制。