膺美智庫「全球領導力獎」 蔡英文：需其他民主國家 助參與國際組織

哈德遜研究所當晚把「全球領導力獎」頒給蔡英文，表揚她在任內「以極大的勇氣與決心帶領民主台灣應對脅迫，維護自由開放的印太區域」。之前傳出美國前國務卿蓬佩奧會出席，最終並未到場。

當天，蔡英文還在紐約參觀由台裔美籍青年經營的雲海嚴選柑仔店，在盈成烘焙坊與創業、藝術及教育領域的新一代台美人座談，並買飯糰、豆漿當早餐。蔡肯定在座青年追求夢想的勇氣，勉勵讓世界更多人認識台灣。

中共中央外辦主任王毅昨在北京應約會見美中關係全國委員會會長歐倫斯，重申中方在台灣問題上的嚴正立場，強調妥善處理好台灣問題，最重要的原則是一個中國，最根本的遵循是中美三個聯合公報，最嚴峻的威脅是「台獨」分裂活動。

中國駐紐約總領館發言人批評，蔡英文過境是假，「謀獨」是真。美國國務院亞太助卿康達再次呼籲北京勿對蔡英文過境行程過度反應。白宮高級官員坎貝爾則稱，為美中關係奠定基礎的努力尚未成功，未來數月將決定是否能與中國重塑具建設性的外交關係，他強調雙方需要冷戰時期的熱線與危機處理機制。