偕宋濤乘高鐵赴湖南 讚「舒適平穩」 馬英九今祭祖 當地封路把守

據馬英九辦公室此前提供的行程，馬英九今日將赴湖南湘潭市湘潭縣祭祖。除了會到白石鎮馬家堰外，還將到約8公里外的茶恩寺鎮雙陽村的祖墳祭祖。從107國道進入村間路段數公里，其祖父馬立安之墓豎立在一片開闊的翠綠農田中間，一左一右栽種着柏樹。通往墓地的公路兩側，安裝了新的金屬護欄，田間的水泥小路已臨時加寬。附近停放了公安車輛和移動驛站，還有一些人員在場把守。

村民同受阻 「我們也不能過去」

有當地村民為本報記者指了指前方的路，「以前田是他們家的」。他表示，大家都知道馬英九今天要來，目前任何人都不能過去靠近祖墳，「我們也不能過去」。湘潭縣網站顯示，雙陽村馬英九祖墳在上月已被列入當地文博單位名錄。

昨日下午，馬英九在宋濤陪同下，由武漢乘坐時速350公里的高鐵「復興號」到長沙。高鐵開動後，雙方開放媒體到商務車廂短暫拍攝畫面。兩人相對而坐，宋濤有點不好意思，對馬英九說：「你說吧，你說。」馬英九笑答：「媒體鏡頭怎麼只對着你。」宋濤馬上接話說，也要有一些對着馬先生。

宋濤向馬介紹高鐵為大陸百姓帶來很大的便利，大家出行都願意選擇高鐵，五六百公里的範圍因為有高鐵，可以形成兩小時左右的生活圈。馬英九表示，這是他這趟行程搭乘的第三段高鐵，感覺非常舒適平穩，沿途的風光也讓台灣來的學子能一睹大陸城市建設和農村生活，可以說是非常重要的實地觀察。

台灣《聯合報》引述知情人士表示，宋濤是代表中共中央總書記習近平接待馬英九，包括宴請馬英九、馬家四姊妹及在大陸親戚。報道又稱宋濤上月30日晚在湖北與馬英九私下交談時說，大陸充分尊重並認同馬英九呼籲兩岸「避戰謀和」的主張。馬宋二人會面後，國台辦隨即宣布4月1日起，兩岸客運航線解除要求旅客行前48小時內核酸檢測，被視為大陸「送禮」。有消息更指馬英九有望在最後一站上海會見中共正國級領導人。目前國台辦包辦馬英九行程安排，嚴密程度連地方也無從插手，旨在避免產生任何負面輿論，干擾最後關頭的會面。

明報記者