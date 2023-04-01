北京聞風：開放合作暖風勁吹 外國政商匯聚中國 ／文：鍾鳴九

今年博鰲論壇年會以「不確定的世界：團結合作迎挑戰，開放包容促發展」為主題，中國現代國際關係研究院研究員陳鳳英對筆者表示，中國正以實際行動堅持對外開放，以此來促進國際合作，共同打造更具活力的增長中心。

博鰲亞洲論壇秘書長李保東指出，當今世界的不確定性突出表現為一系列重大的挑戰，「無論是新冠疫情、地緣政治衝突，還是世界經濟下行、全球氣候變暖，都不僅關乎當下，也關乎未來。」

4天會期舉行了數十場分論壇，議題既涉及世界經濟的展望，也有對亞洲區域合作機遇與挑戰的探討，更有對全球性問題的關注。李保東表示，這些話題的討論有助於推動各方理性探討自身利益和共同利益、短期利益和長遠利益的關係。

值得注意的是，國務院總理李強30日在本屆年會開幕式上發表主旨演講，強調「從當下看，中國經濟增長的動能和態勢是強勁的」，「從未來看，中國發展的目標和前景是確定的」。李強呼籲「團結合作迎挑戰，開放包容促發展」，以此「給亞洲、給世界帶來更多確定性」。

着力疫後機遇 為世界增穩定性

中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文表示，後疫情時代，大國權力結構調整期、科技浪潮領銜更替期和全球發展體系變遷期「三期疊加」，發展中國家群體崛起，合作、和平與復蘇是各國訴求的最大公約數，中國仍然長期處在機遇大於挑戰的重要時期。分析人士認為，李強的講話着力展示中國在疫後經濟發展的動能與機遇，意在為動盪變革期裏的世界經濟帶來更多確定性與穩定性。

近期，新加坡總理李顯龍、馬來西亞首相安華、西班牙首相桑切斯、科特迪瓦總理阿希、國際貨幣基金組織格奧爾基耶娃及多名國際企業巨頭到中國參會，受到外界高度關注。這是因為自3月25日起，中國接連舉行了中國發展高層論壇和博鰲亞洲論壇兩場涉及經濟的多邊論壇。據稱，許多政商高層幾乎無縫銜接地從北京到海南趕場參會，其間還「探訪」了不少內地企業和門店。

分析人士認為，疫情爆發3年來，外界多有唱衰中國論調。如今中國防疫政策放開，兩場多邊論壇成為窗口，迎海外政商界人士了解中國經濟發展和社會面貌，感受中國改革開放的確定性。

文：鍾鳴九