全黨主題教育 政治局先行 專家：鞏固「習思想」凝聚力

習：各級要把自己思想擺進去

政治局會議決定本月起，全黨自上而下分兩批開展學習貫徹「習近平新時代中國特色社會主義思想（簡稱「習思想」）」主題教育工作。據新華社，習近平前日在主持學習時強調，舉行這次集體學習，目的是發揮示範作用，推動全黨在主題教育中深入學習貫徹「習思想」，打牢思想理論基礎。上述5名作為代表發言政治局委員，正是對應負責組織領導國務院、黨中央、宣傳、軍隊和地方不同層面工作。

習近平聽取發言指出，面對錯綜複雜的國際國內形勢，要實現中共二十大確定的戰略目標，迫切需要廣大黨員幹部進一步深入學習「習思想」，這是黨中央開展這次主題教育的主要考量。主題教育要推動全黨特別是領導幹部，不斷把學習貫徹「習思想」引向深入。在這次主題教育中，黨員、幹部特別是各級領導幹部要「主動把自己的思想擺進去」，把這一思想的世界觀、方法論轉化為自己的思想武器，「內化於心、外化於行」。

時事評論員劉銳紹表示，全黨開展主題教育，是進一步鞏固「習思想」凝聚力、團結全國認識需要，從傳達二十大、兩會精神，到近期各地興起的學習訪俄講話之風可見一斑。中國內部整體雜音愈來愈少，但民間仍存在不同看法，地方對中央政策的理解亦時有偏差，如防疫政策的執行就曾帶來矛盾。黨中央最近提出「大興調查研究」，包括國務院新任總理李強等領導到各地視察，所作表態亦迎合了這一要求。外部輿論上，海外資訊在內地亦仍有一定流傳空間，官方認為要從根本上統一思想，繼續加強教育。不過他指出，若各方消息能夠正常流動，反將更有助力效果。

明報記者