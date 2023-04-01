中行劉連舸受查 70後葛海蛟掌舵 黨委：彰顯黨中央加強統一領導金融工作

官方履歷顯示，劉連舸1961年5月出生，畢業於吉林財貿學院，又在中國人民銀行研究生部獲得經濟學碩士學位，1987年起擔任人行辦公廳副處級秘書3年。在人行履職近20年來，劉曾任中國駐亞洲開發銀行（馬尼拉）副執行董事、人行駐歐洲代表處（倫敦）首席代表、人行國際司副司長、人行福州中心支行行長、人行反洗錢局（保衛局）局長等職。

2007年起，劉連舸調任中國進出口銀行副行長，長達8年後「轉正」接任行長。2018年6月起，再調任中國銀行行長，兼任中銀香港（控股）有限公司副董事長；2019年6月起擔任中國銀行黨委書記、董事長。

今年2月17日，中組部幹部局官員在中銀黨委擴大會議宣布，中央決定免去劉連舸的中國銀行黨委書記職務。不過當時仍以「同志」相稱。

至3月19日，中國銀行公告，董事會收到劉連舸的辭呈，稱劉因「工作調整」，辭去董事長等一系列職務；公告還稱「劉連舸先生擔任本行董事長以來，恪盡職守，勤勉履職，銳意進取，開拓創新，帶領本行堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹黨中央決策部署……本行董事會對劉連舸先生任職期間做出的卓越貢獻表示高度讚許和衷心感謝！」

劉連舸被查後，新任書記葛海蛟昨主持召開中行黨委會議，與會者一致表態，堅決擁護中央決定，全力配合審查調查劉連舸，深刻汲取劉連舸的教訓，深入反思、引以為戒，舉一反三、抓好整改。中行黨委表示，調查劉連舸，充分彰顯黨中央加強對金融工作的集中統一領導、加大金融領域反腐敗力度的堅定決心。

葛曾任職農行系統23年

葛海蛟1971年12月生，遼寧遼中人，早期在中國農業銀行系統工作長達23年，2016年10月起調任中國光大集團副總經理，曾兼任光大銀行行長。2019年9月調任河北副省長，是內地少有的「70後」副部級官員。

值得注意的是，今年以來，中行系統已有內蒙古分行原副行長高宗勝、北京市分行原黨委書記兼行長王建宏、黑龍江分行原副行長陳楓等人被查，以及中銀河北分行原首席業務經理何方恩被開除黨籍。

這一波人事處理及安排，是3月30日中共中央政治局會議期間研究的「其他事項」。

工行副行長擬掌郵儲銀行

消息透露，中央社會工作部部長料由中央和國家機關工委副書記吳漢聖擔任。工商銀行副行長鄭國雨出任郵政集團總經理，擬接郵儲銀行董事長。

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