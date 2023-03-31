中央政治局：全黨學「習思想」 保持強大戰鬥力

內地每逢黨政高層換屆或作出重大決策後，通常會掀起學習運動，以統一全黨思想和行動。新華社報道，這次主題教育以縣處級以上領導幹部為重點，不劃階段、不分環節，把理論學習、調查研究、推動發展、檢視整改貫通起來，有機融合、一體推進。會議表示，要達到凝心鑄魂築牢根本、錘煉品格強化忠誠、實幹擔當促進發展、踐行宗旨為民造福、廉潔奉公樹立新風的目標，着力解決理論學習、政治素質、能力本領、擔當作為、工作作風、廉潔自律等6個方面的問題。

會議強調，這次主題教育是中共中央重大部署，各級黨委（黨組）要高度重視、精心組織，抓好調查研究成果轉化，解決群眾急難愁盼問題，專項整治突出問題，最終以群眾滿意不滿意作為根本評判標準。要加強宣傳引導，營造良好輿論氛圍，堅決反對和防止形式主義。

此外，政治局會議還審議了《領導幹部報告個人有關事項規定》，強調向組織如實報告個人有關事項，是領導幹部必須遵守的政治紀律和組織紀律。要對黨忠誠老實、光明磊落，說老實話、辦老實事、做老實人，如實報告個人有關事項，自覺接受組織監督。高級幹部要帶頭執行、模範遵守、以上率下。