李强：華經濟增長強勁 亞洲絕不能生戰 總理身分博鰲首秀 稱將推新措施擴市場

今年博鰲亞洲論壇是李强首次以總理身分出席國際性論壇並發表講話。

李强在演講中表示，亞洲過去數十年快速發展，離不開總體和平穩定，未來要實現更大發展，絕不能生亂、生戰，否則就會自斷前程。他形容亞洲為世界經濟的壓艙石、動力源，共同生活在地球村，地球村的命運緊密連在一起，要堅持共商治理觀，應尊重各國發展道路，反對意識形態對抗。

強調反對單邊制裁集團對抗

李强說，世界局勢越亂，越要珍惜和平，要落實全球安全倡議，可持續的安全觀。反對濫用單邊制裁、長臂管轄，反對選邊站隊、集團對抗和製造新冷戰，堅持以和平方式解決各國之間的分歧爭端，共同維護世界安寧。他還提倡亞洲區域經濟一體化，強調反對保護主義，反對脫鈎斷鏈，要確保全球產業鏈、供應鏈的穩定暢通，要為世界經濟發展注入強勁動能。

指華不靠戰爭達現代化

李强指中國主動順應和平發展合作共贏的時代潮流，始終做世界和平的建設者，在不確定性的世界中，中國的確定性是維持世界和平發展的中流砥柱。強調中國絕不會透過戰爭、掠奪、殖民的方式去實現現代化，一定會用和平發展的方式把中國社會帶入現代化。

李强稱，中國恢復增長的動能強勁，3月較1、2月的經濟表現更好，消費投資等指標向好，就業及物價穩定，市場預期亦改善。中國下一步會穩字當頭，鞏固復蘇態勢，擴大市場規模，防範金融等層面出現重大風險。政府將在擴大市場准入、優化營商環境方面推出新舉措。

另據央視報道，李强昨下午會見出席博鰲論壇的中外企業家代表，表示廣大企業與中國發展是一個雙向奔赴、相互成就的過程，希望各位企業家在提振信心、改善預期上發揮引領帶動作用，承諾中國政府將持續為各類企業發展提供更優的環境和服務。「我們對吸引和利用外資工作一直高度重視。」

李强指出，將進一步放寬市場准入，支持各類開放平台加快形成與國際通行規則相銜接的制度體系和監管模式。