蔡英文過境紐約 感謝拜登九度售武

據中央社報道，蔡英文訪團由新任美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）、台駐美代表蕭美琴等人接機。當晚台灣僑胞舉行歡迎宴會，蔡英文致辭時說，台灣不會視友誼為理所當然，她感謝所有與台灣站在一起的人，稱台灣將繼續屹立、自由、民主並具尊嚴。她並感謝拜登政府任內九度宣布對台軍售，依據「台灣關係法」及「六項保證」落實對台安全承諾，支持台灣充實自我防衛能力，強調「台灣有能力維護區域的和平穩定，更有決心守護我們堅持的價值跟生活的方式」。

蔡英文表示，她疫後首度出訪，過去3年台灣經濟逆勢成長，全球供應鏈重組，日本、東南亞甚至歐洲國家愈來愈積極與台灣合作。這3年來，台美之間在交流、經貿、安全3面向都有重大的合作進展。台灣展現自我防衛的意志與決心，以及展現沉著、冷靜、控管風險，台灣會與所有民主伙伴攜手合作，繼續堅定走在民主自由的道路上。

新澤西州長出席晚宴 台統派酒店外示威

羅森伯格致辭重申40多年來的美國對台政策。新澤西州州長墨菲（Phil Murphy）亦出席晚宴，該州在1989年與台灣結為姊妹州。現場有僑胞喊「小英我愛你」，蔡英文則要大家記得她「下次不選總統了」。

蔡英文此行出訪中美洲的危地馬拉、伯利茲，去程過境紐約，返程過境洛杉磯，預計屆時將會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。此前大陸國台辦警告，如蔡過境時以各種名目同美國官員、國會議員接觸，特別是如跟麥卡錫接觸，將採取措施堅決回擊。當天在其下榻的酒店對面，有大陸及台統派人士示威抗議。

《華盛頓郵報》報道，倘麥卡錫會晤蔡英文，北京可能制裁麥卡錫等美方人員，甚至可能是展現軍事力量，比照或超越去年8月時任眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後在台島周邊試射導彈的規模。

報道還指出，美軍印太司令部發言人芮恩茲（Kyle Raines）表示，在得知蔡英文可能前往美國後，便訂定了類似去年8月的因應計劃。