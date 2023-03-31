馬晤宋濤 強調「九二共識」 國台辦主任：兩岸誰也分不開

新華社昨報道宋濤與馬英九的會晤時，再度僅稱「馬英九」，沒有任何頭銜。現場消息指，馬英九在東湖賓館會見宋濤時，宋濤首先轉達習近平對「馬英九先生」親切問候與良好祝願，「歡迎馬英九先生回鄉，歡迎台灣同胞來大陸參訪和交流」。新華社首日（3月27日）報道馬英九抵達上海時，也僅稱「馬英九」，之後的報道加上「中國國民黨前主席」稱呼。

宋稱「我們充分肯定」馬英九貢獻

宋濤表示，馬英九素有民族情懷和振興中華信念，在任內與大陸一道堅持「九二共識」、反對台獨，推動兩岸關係和平發展，實現兩岸領導人歷史性會晤，利在兩岸、功在民族，「我們充分肯定」。

斷交流增敵意 馬：此行着眼於此

馬英九表示，2015年他和「習先生」的會面，目標是要對外展現兩岸關係可以由海峽兩岸雙方自己和平解決，且未來要在既有基礎上，持續制度化發展下去。「九二共識」是兩岸能夠繼續交流的政治基礎，兩岸在「九二共識」基礎上所獲制度化成果，共同構建了一項「和平處理艱難問題」的歷史典範。遺憾的是，近年因為政治紛擾與疫情因素，各項交流中斷已數年，兩岸人民敵意上升。他這次帶學生來進行交流，就是着眼於此。

宋濤和國台辦副主任陳元豐將在未來幾天陪同馬英九的湖北、湖南行程，包括明天祭祖、掃墓等，料今日下午一行抵達湖南長沙。

馬英九昨日上午參訪為紀念辛亥革命100周年而建的武漢辛亥革命博物院，在孫中山曾演說的講台前，模仿孫腔調喊出「三民主義、五權憲法」。現場播放孫中山當時演講錄音，馬英九駐足良久聆聽。一行人並在鄂軍都督府合影，這是武昌起義後成立的第一個省級軍政府，在當時代行中央政府職能。

訪抗疫展讚「對全人類的貢獻」 陳時中：講反話

隨後一行到武漢市檔案館，參觀「抗疫保衛戰」展覽。馬英九表示對武漢在2020年初控制住疫情感到敬佩，「是對整個人類的貢獻」。對於講解員提到當時在武漢的台胞沒辦法返回台灣時，馬英九則說，「不好意思，我們的政府造成你們的困擾」。

對此，台灣疫情指揮中心前指揮官陳時中昨回應，馬英九稱武漢對人類貢獻「這就有點講反話了」，又稱馬心虛，講話都跟事實不相符。現任疫情指揮官王必勝強調台灣防疫、醫護等人員應該給予掌聲，「他們沒有給誰帶來麻煩」。

訪問行程中，馬英九保持在台灣的晨跑習慣。台媒記者昨晨在東湖賓館湖岸邊所見，加上隨團與維安人員，約有近20人陪伴馬英九晨跑。建於1953年的東湖賓館有「湖北中南海」之稱，中共前領導人毛澤東生前曾48次下榻於此，其間在東湖接待了64個國家的94批外國政要。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676