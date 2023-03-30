萬畝林場遭國營煤礦毁水源 「治沙英雄」孫國友跪地求水

煤礦發帖稱與孫商供水 孫女婿指會上全無結論

涉事的國家能源集團寧夏煤業旗下「雙馬一礦」昨透過官方微信公眾號回應指，「正與孫某某就供水事宜進行協商」，並配上孫國友等人在會議室內與礦方人員會面相片。孫國友女婿曹宇昨向本報表示，指當天下午3時，孫國友「被叫過去」會談，與會者包括「當地政府和煤礦方面的領導，以及馬家灘人大代表，還有媒體記者在場拍照」，惟期間「完全不談解決水源的事」，反而不停盤問孫國友「以前植樹治沙的經歷，包括他之前的手續是否合程序等」，「現場就像是要給他扣帽子，興師問罪」。接近2小時會談，就供水一事「完全沒有結論」。

曹宇指拍攝短片當日，原本當地水務公司上午9時已表示可供水，惟1小時後突然反悔，孫家認為此舉是「礙於上面的壓力」，「煤礦那邊這次想要把我們趕盡殺絕」。曹宇稱，目前林場15,000畝既有植綠中，樹木死亡量已超30%，「很多樹木下端已乾枯斷裂」。

消息：林場下擁煤礦 當局欲趕走孫

有知悉事件的匿名人士向本報透露，當地鎮政府和相關單位近年來「故意干預林場供水事宜」，「原本水務公司已答應供水，硬被攔下來了」，由於林場下面煤礦資源「值2、3億元（人民幣）」，「鎮政府一直想趕走孫國友，包括慫恿村民鬧事，甚至放羊去啃林場的樹皮」。

明報記者 王聖辰