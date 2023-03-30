足協中超兩前高層受查 中紀委：查找足球領域腐敗

湖北省紀委監委通報，于洪臣涉嫌嚴重違紀違法，董錚涉嫌嚴重違法，目前分別正接受中紀委國監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委審查調查。

于洪臣涉違紀違法 董錚涉嚴重違法

于洪臣曾在國家體育總局工作多年，於1986年參與《足球訓練大綱》的制定，曾任中國足管中心副主任、中超公司董事長，2012年任中國足協副主席，後任中國足協專職執委、中國足協黨委書記等職。2015年于洪臣不再擔任足協副主席，2017年離開足球領域，獲任國家體育總局田管中心主任、黨委書記，近年先後任中國田徑協會副主席兼秘書長、主席等職務。

至於董錚關聯的中超聯賽有限責任公司，成立於2006年4月，經營範圍含組織體育比賽、廣告業務、體育用品銷售等。股東信息顯示，該公司由足協持股36%、16家足球俱樂部關聯公司各持股4%。此外，董錚曾擔任足協下屬的中國福特寶足球產業發展公司、北京福特寶廣告公司法定代表人，於2021年退出。

國家體育總局被「機動巡視」

二十屆中共中央首輪巡視對象名單周一（27日）公布，當中，國家體育總局被單獨「機動巡視」（隨時出擊）。人民日報海外版「俠客島」文章引述「足球領域的媒體人」，稱「現在落馬的這些人，有的管國家隊，有的管聯賽，還有的負責紀檢裁判工作，幾乎各環節『一鍋端』。可以預見，一定是大案、窩案，某些人坐立難安是必然的。」

中紀委書記、中央巡視工作領導小組組長李希周一出席首輪巡視動員部署會時強調，對國家體育總局開展機動巡視，要深入查找、推動解決體育領域特別是足球領域腐敗問題和深層次體制機制問題。

此外，經濟不景氣也導致再有足球俱樂部倒下。廣州城足球俱樂部昨宣布各級球隊即日起暫停運營。公告稱，俱樂部及投資人富力集團疫情期間出現經營困難，今年最終未能與部分球員達成一致，俱樂部無法通過2023賽季中超聯賽准入，只能退出中國足球職業聯賽。廣州市體育局昨回應稱深表惋惜。

（綜合報道）