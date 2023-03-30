台沿岸兩周現16浮屍 疑涉跨國人蛇集團

兩屍屬越南籍 發現位置為偷渡熱點

中央社報道，蔡清祥責令高檢署督導，表示目前高檢署彙整各地檢署相驗資料判斷事實，再邀集各機關研商，若與人蛇集團有關，一定要嚴加辦理。另一方面，高檢署檢察長張斗輝已指示各地檢署清查相關案件，規劃今天召集相關地檢署統籌協調偵辦。

有關屍體發現處，全部在台灣西部（台灣海峽）沿岸，高雄、台南等有關沿海位置，也是大陸和港澳人士偷渡台灣的熱門上岸點。除了台中海上風力發電場高台7日離奇發現1具乾屍（懷疑爬上待救不果），其餘為多為浮屍，中南部發現較多，包括台南市4具、雲林縣3具。近期當局沒收到船隻失事報告，台灣多間傳媒指出，不排除是人蛇集團船隻扔偷渡客落海「丟包」導致。

《自由時報》引述警方消息，稱這群疑似偷渡犯應該是2月18日從福建泉州搭漁船出海，次日凌晨想從彰化縣的彰濱工業區外海轉搭舢舨上岸，卻遇到大浪。