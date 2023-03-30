蔡英文出訪過境美國 華府：無安排官員會晤

蔡英文：此行傳遞台捍衛自由民主

蔡英文昨啟程展開「民主伙伴共榮之旅」。中央社報道，在桃園國際機場，蔡英文發表行前談話表示，此行要傳遞台灣捍衛自由民主價值，追求共榮發展，以及堅定地走向世界的信息。台目前僅剩下13個友邦。在出訪前夕，洪都拉斯棄台投向北京，成為蔡上任7年以來失去的第9個友邦。

針對蔡英文過境美國，「美國之音」引述白宮國安會戰略溝通協調員柯比（John Kirby）周二表示，此次為蔡英文第7次過境美國，且此次過境為非官方的私人行程。柯比說，目前沒有美國政府官員與蔡會晤的計劃。

國台辦：若蔡接觸麥卡錫 將堅決回擊

在北京，國務院台灣事務辦公室昨舉行例行記者會，發言人朱鳳蓮針對蔡英文外訪，發出嚴厲警告。朱鳳蓮表示，蔡英文過境，不是老老實實待在機場或賓館，而是以各種名目要同美國政府官員、國會議員接觸，搞美台官方往來，與外部反華勢力勾連。「她如果與美眾議長麥卡錫接觸，將是又一起嚴重違反一個中國原則和損害中國主權和領土完整，破壞台海和平穩定的挑釁，我們對此堅決反對，必將採取措施堅決回擊。」

外交部昨亦對蔡英文外訪表態。發言人毛寧表示，蔡英文赴美「過境」是假，謀求「突破」，宣揚「台獨」是真。中方督促停止任何形式的美台官方往來。中方將密切跟蹤事態發展，堅決有力捍衛國家主權和領土完整。

另邊廂，美國國會眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）對「美國之音」透露，他計劃在近期訪問台灣並將和蔡英文舉行會面，但暫未披露具體出訪計劃內容。