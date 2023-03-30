南京大屠殺館獻花 馬英九：歷史絕不可忘 今訪辛亥革命館 稱與青年踏尋歷史記憶

昨晨8時許，南京大屠殺遇難同胞紀念館前已陸續有民眾到來。馬英九9時半左右進入紀念館時，人群爆發歡呼聲，有民眾高喊「馬英九加油！」有人不滿遭公安驅趕引起爭執。國台辦副主任陳元豐、南京市委書記韓立明等人同行，馬英九在「古城的災難」大型雕塑前默哀獻花致意，鞠躬後入館參訪。在參觀後的「歷史絕不可遺忘」題字落款日期，與前一天中山陵一樣，採公元、民國紀年並列。

對於目前緊張的兩岸局勢，馬英九呼籲兩岸都應避戰、謀和，因為一旦戰爭發生，將會給整個中國帶來巨大的破壞和傷害，沒有任何事情可以彌補。

晤鄂書記 馬：冀大陸能理解台心聲

馬英九一行昨日下午搭高鐵由江蘇南京前往湖北武漢，傍晚在下榻的東湖賓館會見湖北省委書記王蒙徽。會見時間約12分鐘，隨後出席接風晚宴。馬英九致詞表示，期待大陸方面能夠更深入理解台灣的心聲，並呼籲兩岸應求同存異，方能行穩致遠。馬英九還提到，這趟除了前往湖南老家祭祖，也會帶青年朋友們走訪中國歷史的重要地點，踏尋兩岸共有記憶，這是中華文化所講究的慎終追遠，他個人能夠一償夙願，感到非常欣慰。

王蒙徽表示，湖北在中國近代史扮演重要的角色，這裏發生了改變中國歷史的辛亥革命，打開了中國進步潮流的閘門。他指出，湖北對台合作交流十分密切，台資企業達到2992間，投資總額33,033.5億美元。包括旺旺、統一、富士康等台企都在湖北取得很大發展。馬英九今天除了會參觀辛亥革命博物館，還參觀武漢抗疫展覽，並到武漢大學與學生座談。

陸委會：對馬待遇感遺憾

馬英九近日在中山陵謁陵、題字或公開致詞時，均提及「民國」或「中華民國」。不過「民國元素」在大陸央媒報道時全都不表，圖片、影片亦裁去題字落款民國紀元。台灣陸委會主委邱太三昨在網絡節目表示，馬英九作為「台灣卸任元首」，對岸應該給一定程度接待禮遇，「不要讓台灣人民認為馬英九被矮化」。他指出，前往上海接機的是中共中央台辦副主任陳元豐，再來就是地方級上海市台辦，「坦白講，我們是覺得有一點遺憾。」而大陸官方，最少要稱馬英九「台灣的前領導人」，或是禮貌稱先生。

對於馬英九的和平祈願，邱太三認為，在對岸的武力威脅下，如同班上有同學霸凌其他人，不該是要求大家「不要讓他生氣了」，應該集體告訴他「你要自我收斂」。

明報記者

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