齊撐民企 海南：倘涉案「能不捕的不捕」 遼4萬人大會 籲破壞營商環境「零容忍」

海南省政府發布的《關於支持民營經濟發展的若干措施》，由省政府辦公廳24日向各市縣印發，當中提出26條支持民營經濟發展措施（見表）。

「能不續押 及時釋放」

在營造公平公正法治環境方面，文件強調，開展涉民營企業案件立案監督和羈押必要性審查專項行動，甄別糾正侵犯民營企業和企業家合法權益的案件。「貫徹落實少捕慎訴慎押刑事司法政策，對民營企業家涉案人員能不捕的不捕、能不訴的不訴、能不判實刑的不判實刑，能不繼續羈押的及時予以釋放或變更強制措施。 」

文件指全面推行輕微違法依法從輕

文件也指出，根據民營企業需求，指導公證、司法鑑定機構暢通民營企業法律服務綠色通道，對符合規定條件的民企緩減公證、司法鑑定和仲裁費用；全面推行輕微違法行為依法從輕、減輕或不予行政處罰。此外，文件提出在2025年12月31日前，企業上市申請獲得中國證監會或證券交易所受理的，給予100萬元人民幣獎勵等措施。

另據「上觀新聞」報道，遼寧省優化營商環境建設大會前天（27日）在遼寧瀋陽召開，據報有4萬多人參會，遼寧省委書記郝鵬會上表示，優化營商環境是實施全面振興新突破3年行動必須下好的先手棋，是打好新時代「遼瀋戰役」必須拿下的關鍵仗。「破壞我們營商環境的人就是破壞我們遼寧的振興發展，就是破壞我們遼寧的未來，就是破壞我們遼寧人民的幸福生活。對這些問題，我們絕對要零容忍、不客氣，該調整的調整、該撤職的撤職、該開除的開除。」

博鰲：華集成電路產品增長亞洲最快

《證券時報》報道，在海南舉行的博鰲亞洲論壇，昨日發布《亞洲經濟前景及一體化進程2023年度報告》指出，中國仍保持在亞洲中間產品（工業原料經加工後的初級製品）貿易中的主導地位。在交易量最大的22種中間產品中，中國有20種處於領先地位，包括集成電路在內的電子元件產品增長最快。亞洲經濟體在全球價值鏈中發揮着不可替代的作用。