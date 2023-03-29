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中國評論：國務院分工變化有玄機 ／文：孫嘉業

【明報專訊】內地網上流出的新一屆國務院領導人分工文件，開宗明義就是「國務院堅持黨中央集中統一領導」，寫明「實行總理負責制，副總理、國務委員協助總理工作」。

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