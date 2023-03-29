洪都拉斯下逐客令 限台30日內撤離

洪方料京當地投資逾700億

據路透社報道，加西亞還強調，洪都拉斯需要向中國（大陸）這個世界第二大經濟體派遣外交使團，「我們必須去中國探索可以給我們的大項目」。他認為中國可能會在洪都拉斯投資約100億美元（約785億港元），為當地的工人帶來福音。

台外交部昨日證實，已收到洪都拉斯外交部的撤館通知，時間是自3月25日起30日內撤離。大使館、總領事館及技術團已啟動相關程序，並與洪都拉斯政府協調給予行政作業便利，確保所有人員在符合尊嚴與安全的原則下，完成撤館作業後撤離。此外，台方也依照《維也納外交關係公約》規範，在對等原則之下，要求洪都拉斯駐台大使館在30日內撤館。台灣駐洪都拉斯代表張俊菲25日清晨已搭機返台。

台外交部發言人劉永健昨日在記者會上表示，台洪「82年邦誼敗給對岸金錢外交」，台灣從來不從事金錢競賽，自由、民主、法治和尊重人權是大勢所趨與歷史潮流，任何違逆歷史潮流的作為「注定會失敗告終」。