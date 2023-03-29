不滿中山陵突限流 旅客斥「只放群眾演員」

馬遊夫子廟 夜市清場多道崗哨

昨日晚間，馬英九一行前往南京知名景點夫子廟，感受南京夜市氛圍。夫子廟部分行人專用街道遭清場，禁止遊客行經，食客被通知能出不能進。被驅趕出來的遊客們說「馬排場夠大，能讓夫子廟被清空」。清空的街道還佈有多道崗哨，有遊客說他們被從南邊趕到北邊，亦有遊客在幾道崗哨之間被趕來趕去，訂了「茶顏悅色」奶茶也拿不到。周圍群眾表示「放了一波又一波人進去，但就是不放群眾」。

出總統府民眾喊「兩岸一家親」 馬揮手致意

不過馬英九在南京還是遇到了民眾熱烈歡迎的場面，在離開中山陵的路上，周圍民眾拍手高喊「兩岸一家親！」馬英九也揮手致意。在離開總統府和拉貝故居的路上，兩側的民眾也高喊馬的名字，馬英九打開車窗向民眾揮手。見到馬英九真人之後，有圍觀群眾表示「他皮膚真白」、「好有風度」。也有圍觀者表示不認識馬英九，就想看看他到底是什麽人。