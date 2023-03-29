陸學者：屬兩岸突破 反映馬家國情懷

行程涉抗戰歷史 喚兩岸「最大公約數」

張文生認為，馬英九「登陸」反映了一定的台灣民意，「希望兩岸關係和平發展與合作，島內還是有一些人承認九二共識」，但他認為馬英九大陸之行未必能扭轉台灣目前社會發展的方向，對國民黨在選舉中的局面也未必帶來改變，相信只是反映了馬個人的努力。

一名不願具名、研究台灣問題的北京學者指出，馬英九因身分特殊，從未踏足過大陸，在目前的台海形勢下「登陸」，本身就是一次兩岸關係的突破。這次行程安排大量抗戰歷史相關的行程，第一天就拜謁中山陵，是因為「抗戰是兩岸的最大公約數」，也是兩岸所能共同接受的，有助於喚起兩岸共同的歷史記憶，推動兩岸繼續和平交流，「畢竟當下兩岸都不希望有戰爭，和平是共同願望」。

該學者又認為，評論接待規格尚早，後續有可能會見大陸官員，最大關注點在於馬英九會否有額外的行程，如到陝西黃帝陵祭祖等。