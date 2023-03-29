陸學者：屬兩岸突破 反映馬家國情懷

【明報專訊】福建廈門大學台灣研究院副院長、教授張文生昨日對本報指出，馬英九此次的行程安排，既考慮了個人家庭，也考慮了國民黨的歷史、特別是1949年以前，在國民黨領導下抗戰的歷史，「他有個人的家國情懷在其中」。他稱，這一段歷史的回顧實際上是兩岸連結的重要關鍵，反映馬英九意識到兩岸關係「切不斷」以及他個人的中國情懷。此行最後一站安排在上海，「上海代表着中國改開成就，也代表了中國未來發展的方向」，馬英九之行既帶着年輕人回顧歷史，也展望未來。
行程涉抗戰歷史 喚兩岸「最大公約數」
張文生認為，馬英九「登陸」反映了一定的台灣民意，「希望兩岸關係和平發展與合作，島內還是有一些人承認九二共識」，但他認為馬英九大陸之行未必能扭轉台灣目前社會發展的方向，對國民黨在選舉中的局面也未必帶來改變，相信只是反映了馬個人的努力。
一名不願具名、研究台灣問題的北京學者指出，馬英九因身分特殊，從未踏足過大陸，在目前的台海形勢下「登陸」，本身就是一次兩岸關係的突破。這次行程安排大量抗戰歷史相關的行程，第一天就拜謁中山陵，是因為「抗戰是兩岸的最大公約數」，也是兩岸所能共同接受的，有助於喚起兩岸共同的歷史記憶，推動兩岸繼續和平交流，「畢竟當下兩岸都不希望有戰爭，和平是共同願望」。
該學者又認為，評論接待規格尚早，後續有可能會見大陸官員，最大關注點在於馬英九會否有額外的行程，如到陝西黃帝陵祭祖等。