拜謁中山陵 馬英九稱求和避戰兩岸責任 致辭4提「民國」 新華社稱孫中山旗幟鮮明反分裂

題字落款112年 台媒指如認「中華民國進行式」

在南京中山陵的孫中山先生塑像前，馬英九以「中國國民黨前主席馬英九」名義，三鞠躬及獻花致敬。他並即場題字「和平奮鬥，振興中華」。馬英九在題字落款「百十二，三，廿八（112.3.28）」，台灣《聯合報》指，形同確認「中華民國進行式」。

馬英九在孫中山紀念館發表敬謁中山陵致辭，他把標題〈民國112年3月28日，馬英九前總統率馬英九基金會同仁與同學敬謁南京中山陵致辭〉也全文照念出來，露出「前總統」頭銜。馬英九表示，國父孫中山先生畢生領導國民革命，推翻滿清，「終結中國四千多年的君主專政，建立亞洲第一個民主共和國─中華民國」，到今天已經112年」，致辭中共4次提及「民國」。馬說，孫中山對中國史無前例的偉大貢獻，就是改變中國的命運，是讓中國走向富強康樂的開始。

他提到「兩岸人民同屬中華民族，炎黃子孫」，當年國父念茲在茲的多項建國主張，都已陸續分別在台灣與大陸實現。如今，追求和平、避免戰爭，致力振興中華，是兩岸中國人不可迴避的責任，一定要努力實現。

新華社昨日的報道用「中國國民黨前主席」來稱呼馬英九，與前天沒用頭銜不同。報道又指孫中山強調「統一是中國全體國民的希望」，始終堅定維護國家統一和民族團結，旗幟鮮明反對分裂國家、分裂民族的言行。

會江蘇書記 憶與「習先生」理念一致

馬英九還在金陵飯店會見了江蘇省委書記信長星。馬特別憶述2015年與習近平在新加坡會晤時，「習先生特別強調兩岸心靈契合」，與他強調拉近心靈距離的理念幾乎一致。「希望大陸能多認識台灣人的心理狀態，大家一起推動避戰跟融合的工作。」馬英九提到，過去兩岸因有共同政治基礎「九二共識」，擁有互信、擱置爭議，才實現三通直航。

信長星以「馬英九先生」來稱呼對方，他說，多年來「馬英九先生不論是擔任國民黨前主席，還是台灣地區前領導人期間」，一直堅持「九二共識」與一個中國原則，反對台獨，積極推動兩岸關係和平發展，推動兩岸交流交往，對此深表讚賞。

在下午，馬英九參訪了南京總統府，以及拉貝故居，晚上又到南京著名景點夫子廟、秦淮河等。在南京總統府，馬英九說，「孫中山先生比我大98歲，他在1912年成為中華民國臨時大總統，我在這個，呃，在2008年，也是差了這個……呃，96年」。民進黨發言人林楚茵表示，馬英九當天提及「中華民國」不僅掐頭去尾、拐彎抹角，想講自己是「前總統」還欲言又止，作為令台灣民眾非常失望。

明報記者

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