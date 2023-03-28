在京日本人涉諜被捕 日方促放人

日企安斯泰來製藥員工

據日本放送協會（NHK）引述日本政府官員透露，一名50多歲的日本男子3月在北京被國家安全部門拘留。大型製藥公司安斯泰來製藥昨證實，被捕男子是該公司員工。安斯泰來製藥集團是一家總部位於東京的研發型製藥企業，安斯泰來（中國）是日在華投資最大的製藥企業之一，總部設在北京，在上海、北京、廣州、成都和瀋陽設有分公司。

報道引述日本外交官表示，日方除了要求中國政府說明拘留原因，也要求早日釋放該名男子，並嘗試通過日本駐中國大使館向他提供領事支援。

在昨例行記者會上，外交部新聞發言人毛寧證實事件。毛寧表示，中方有關部門本月依法對一名日本公民採取刑事強制措施，進行審查，該日本公民涉嫌從事間諜活動，違反中國《刑法》及《反間諜法》。中方已經按照《維也納領事關係公約》和《中日領事協定》的相關規定，向日本駐華使館進行了通報。

毛寧稱想強調的是中國是法治國家，所有在華、來華的外籍人員必須遵守中國法律，違法犯罪者必被依法追究。