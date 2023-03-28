隴擬立法管蘭州牛肉麵 政協倡推標準化 網民嘆肉量續「縮水」

50萬家 年銷售4000億

《北京商報》報道，甘肅政協的建議指出，目前蘭州牛肉麵已遍佈逾50個國家和地區，國內麵館超過50萬家，年銷售額估計超過4000億元人民幣。但目前甘肅省還未形成統一的牛肉麵質量、技術、標準體系，生產、加工、經營、服務等環節都缺乏法制保障，亟待通過制定牛肉麵產業發展的專門法規，保障和推動蘭州牛肉麵產業規模化、標準化、品牌化發展。

早在2018中國麵條博覽會上，蘭州牛肉麵行業協會就曾公布《蘭州牛肉麵經營規範標準》，規定店面、服務、操作、安全標準等要求。據此標準規定，在操作方面，牛肉麵的原湯和水的比例不得大於1：2；規定除蘭州本地以外，店舖均應在店名後註明「蘭州牛肉麵」。

值得注意的是，蘭州沒有「拉麵」，只有「牛肉麵」。「甘肅將為蘭州牛肉麵立法」的話題昨衝上微博熱搜榜，引發網民熱議。蘭州麵館愈開愈多之餘，每碗麵的牛肉分量卻愈來愈少，有網民認為牛肉麵中的牛肉量應該有標準，「蘭州麵立法出台牛肉重量標準，讓吃拉麵的時候，真的能吃到牛肉」。甚至有網民調侃「一家店一年用不了一斤牛肉」。但也有人認為「沒必要立法」。

除蘭州外，福建的三明市也曾開展過促進「沙縣小吃」產業發展立法工作專題調研，調研組指出，沙縣小吃是富民產業，制定地方法規對促進沙縣小吃產業健康持續發展具有重要意義。事實上，標準化的不僅是牛肉拉麵，天津煎餅餜子、柳州螺螄粉等地方小吃也紛紛迎來標準化（見表）。

分析師：支撐中長期發展

中國食品產業分析師朱丹蓬表示，在中國餐飲高速發展的情况下，以蘭州牛肉麵為代表的地方小吃，普遍存在良莠不齊、魚目混珠的問題，對於不同的地方小吃來說，標準化、流程化、規模化、品牌化的實施，為他們中長期的發展提供強有力的支撐。不過他也指出，餐飲行業進入紅利期的同時，同質化也相對較為嚴重，從這個角度來說，地方小吃則能很好的區隔於大眾菜式。