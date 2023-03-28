李強博鰲開幕式演講 星馬西班牙政要赴會

外交部發言人毛寧昨日宣布，新加坡總理李顯龍、馬來西亞首相安華、西班牙總理桑切斯、科特迪瓦總理阿希及國際貨幣基金（IMF）總裁格奧爾基耶娃亦將出席博鰲論壇。她表示，應李強邀請，李顯龍、安華、桑切斯還將藉出席博鰲論壇之機，正式訪問中國。

李顯龍訪華4天 將晤習近平

《聯合早報》報道，李顯龍昨日中午乘坐飛機抵達廣州，對中國展開4天訪問。此次是中國結束嚴格疫情防控後，李首次訪華。新加坡總理公署的新聞稿顯示，李在廣州期間會與廣東省委書記黃坤明會面，在海南期間會在博鰲亞洲論壇年會發表講話，並出席李強舉行的正式午宴。李之後會到北京，與國家主席習近平會面。昨日他到廣州國際生物島，乘坐無人駕駛小巴遊覽生物島，並訪問自動駕駛科技公司文遠知行。

至於大馬總理安華，其訪華行程將於明天開始，共計四天。他將先前往海南博鰲參加博鰲亞洲論壇年會，再前往北京繼續訪問行程。馬來西亞交通部長陸兆福表示，其中討論重點就是加強兩國現有合作以及開發新項目，或將探討馬中兩國企業合作發展「新隆高鐵」項目的可能性。

「新隆高鐵」項目是星馬兩國在2016年，簽署雙邊協議決定共同修建的從新加坡到吉隆坡的高鐵。這一項目先後歷經三屆馬來西亞政府，由於經濟原因等因素，最終也未能付諸實施。