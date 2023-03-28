赴陸前稱等了36年 遭獨派斥「喪權辱國」 馬英九獲國台辦副手接機

馬英九是兩岸分治73年來，首名到訪大陸的台灣地區卸任領導人。此次祭祖、交流行程自3月27日至4月7日，總計12天，將到訪南京、武漢、長沙、重慶和上海，並回湖南祭祖，並無北京行程，也沒有與大陸高層會面的計劃。馬英九基金會執行長蕭旭岑也強調，此行並無預期見重要人士，也不會有太多政治性。除了到大陸祭祖外，馬英九還帶了其基金會「大九學堂」的青年學子同行。行前他強調，希望通過年輕人熱情、互動，改善兩岸目前的氛圍，讓和平能夠更快、更早來到。

昨日下午2點40分，馬英九乘坐的中國國際航空航班從桃園機場第二航站樓出發。行前馬英九在桃園機場講話，他說這是他第一次到大陸訪問，「事實上在我37歲時就負責處理兩岸事務，我今年73歲，等了36年才有機會的確是久了一點，但我很高興能去」。而就在飛機起飛之前，下午12時至1時，獨派團體台灣國成員陸續前往桃園機場，集結高舉「馬英九喪權辱國，臭要飯的迎接共黨」布條，及「國共兩黨，沆瀣一氣」的字樣抗議。儘管抗議成員被清場，「台灣國」理事長陳峻涵仍不斷高呼，馬英九違背全民意志，跟中國搞不清不楚勾當。

國台辦聯絡局長首人握手

大陸方面，國台辦副主席陳元豐、上海市委常委、秘書長張為及國台辦聯絡局局長孫升亮、上海市台辦主任鍾曉敏到上海浦東機場接機。下午4時55分許，馬英九踏出機艙，孫升亮第一個走上舷梯迎接，也是第一個和馬英九握手的大陸官員。2005年4月，台灣卸任副總統、時任國民黨主席連戰到訪大陸，大陸方面由時任國台辦主任陳雲林等在機場迎接。

走下舷梯前，馬英九向全體迎接人員揮手致意，並在舷梯口接受機場迎賓小姐的鮮花。陳元豐與馬英九握手長達六秒，並為其介紹張為、孫升亮、鍾曉敏等人。簡短寒暄之後，馬英九向等待的媒體人員揮手，並走向巴士。馬在現場並無發言，一行人隨後搭乘高鐵前往南京。

首站中山陵 逾半受訪不識馬

而就在大陸之行的首站南京，馬英九第一個行程就將前往中山陵拜謁國父孫中山。記者昨下午前往中山陵景區，恰遇每周一的關門時間。不過門前並無任何警戒狀態，也沒有警車維持秩序。景區內遊客如常，多為前來旅行的各地遊客。十幾名受訪者中，半數以上並不知馬英九是何人，其餘人也並不知其有來陸日程。在記者介紹過後，甚至有當地民眾表示「一個國民黨有什麼好看的」，並對其訪陸之行結果沒有期待。而在馬英九29日下午的行程南京總統府門前，有遊客在聽說馬英九身分後，表示「台獨分子，我要來這裏等着罵他」。

明報記者

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