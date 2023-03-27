馬英九今啓「和陸」行 分析：祭祖可緩衝兩岸 塑「首登陸」政治遺產

明報記者 王聖辰

據《聯合報》引述上海官員表示，馬英九搭乘的大陸國航班機將在下午4時40分抵達上海浦東機場，他將在機場發表講話，說明此行目的和重點。隨後前往上海虹橋高鐵站，搭乘高鐵赴南京。

在為期12天的行程裏，馬英九料將訪問湖北武漢、湖南長沙、重慶和上海等多個城市。儘管今次將缺少他於2015年，在新加坡與中共領導人習近平那種互稱「先生」，握手長逾一分鐘的歷史性場面，但外界預計，馬英九的踏足，對半個多世紀來的兩岸政局，特別是如今中美博弈下的台海局勢，仍將產生深遠影響。

林庭瑤：馬蔡行程需長期籌備 非巧合

馬英九的「登陸」行程，剛好撞期現任台灣總統蔡英文出訪中美洲的行程，後者將在過境美國時會晤眾議院議長麥卡錫，引外界憂慮會否再激起北京強烈反應。前任、現任兩名總統不約而同出訪，外界好奇時機為何如此巧合？台灣時政評論人林庭瑤向本報分析，馬、蔡各自行程時間的高度重疊不是巧合，因為兩個行程都需要很長時間籌備，籌備過程也都極為保密，故很難不引人聯想背後牽涉中美情報戰，以及北京、華盛頓兩方有操縱代理人之爭嫌疑。林還認為，中美兩強交鋒之下，「馬、蔡二人都只是強國的棋子」。

在林庭瑤看來，馬英九訪陸祭祖，相信會對蔡英文同期行程做出一定政治緩衝，減緩北京對台海局勢升級施壓。受到去年時任美眾議院議長佩洛西訪台，而後造成解放軍圍台軍演的衝擊，林認為，蔡英文今次改為在美會晤麥卡錫，即是為避免刺激北京；另邊廂，蔡準備出訪之際，洪都拉斯就對台發出斷交信號，顯示對岸已開打外交戰，若兩岸緊張局勢無法有效對冲，或令事態發展難以預料。

王崑義：兩岸特有「既衝突又和解」

台灣國際戰略學會理事長王崑義也認為兩行程重疊非巧合。他向本報表示，馬和蔡同時出訪，背後或源自北京巧妙安排。王分析，麥卡錫訪台計劃取消，已屬退讓一步，大陸考量此時不適宜作太大回應，惟亦不能不做反應，故邀請馬到大陸祭祖，既不太政治性，又可冲淡大陸對蔡訪美不做反應所引發的輿情反彈，「這是一次巧妙的安排，是兩岸政治性特有的既衝突又和解的安排」。

2015年11月7日，新加坡「習馬會」的畫面，今次已被馬英九方面宣布不會再現，而像彼時那樣的會面，往往被想像成是化解兩岸數十年矛盾甚至是潛在戰爭的某種開端。林庭瑤認為，未有「習馬二會」安排，代以祭祖家事、純粹青年交流作為行程定位，顯示其考量到國民黨面對明年總統大選處境尷尬，冀降低政治敏感，與此同時，也能為自己留下台灣第一名卸任總統踏足大陸的紀錄，完成個人政治遺產塑造。

分析：和陸爭中間派選民

加分國民黨 擬兩岸新論述

林庭瑤分析，馬英九訪陸對國民黨將會是「短空長多」（短期看跌，長期看好），負面影響是對選情的衝擊，正面影響則是加入兩岸血緣親緣的連帶關係，有效減緩台海局勢的衝擊。林認為，依時序推估，起初會是負面影響居多，隨着時間發酵，會是正面影響被逐漸放大。他研判，接下來台灣選戰重點會是「和平與戰爭」，多數台人希望看到兩岸和平，不願走向兵戎相見，綠營如一面倒地「親美反中」，會讓台人對兩岸和平失去信心，「不見得有利選情」。

王崑義也認為，馬英九的大陸行對國民黨只有加分項，民進黨政府過往操弄兩岸關係多時，台人對此感怨倦，「去年九合一選舉，人民的選票都倒向國民黨就很清楚」。俄烏戰爭發生後，台人亦清楚戰爭只有破壞，不可能帶來其他選項，故維持兩岸和平與現狀，已是台灣社會最想要的選項，因此馬的大陸行「會給國民黨帶來選票，畢竟中間選民還是支持馬英九的」。

林庭瑤解讀，馬英九的訪行將牽動國民黨接下來新的兩岸論述。馬長期堅持「九二共識、一中各表」路線，新北市長侯友宜的兩岸論述至今未明，國民黨主席朱立倫則是力推兼顧防衛（Defense）與對話（Dialogue）的「2D戰略」，看起來與馬的路線相去不遠。但未來若朱立倫徵召侯友宜出戰選總統，侯陣營與國民黨還是要整合出一套周延的兩岸論述來打選戰。

「藍營向左 綠營向右」

馬英九之前，國民黨副主席夏立言今年2月剛結束訪陸行程。後者出訪時的主題是關切在陸工作台人，其間還結識了一些處理對台事務的中共官員，這些如今被拿來與馬對比。林庭瑤認為，從夏到馬，國民黨原本是以偏「親美」為重心，惟接下來會稍稍往「和陸」方向傾斜。在他看來，未來台灣政壇格局，還是「不脫中美兩強的代理人之爭」，尤其當下進入中美新冷戰，產業脫鈎選邊站，很可能會出現「藍營向左走、綠營向右走」（左右均指地理方位）的趨勢。他形容台灣如今是在地緣戰略形勢下走鋼索，「無論是親美為先，或是和陸為重，都不能沒有平衡思維」。

王崑義認為，今時情勢頗有幾分類同2005年時任國民黨主席連戰訪陸時的情形，那時就是「國民黨和陸，也加深民進黨親美」，惟台灣政治本就如此，「以和陸對抗親美，總比統獨之爭要來得好」。王分析，未來華盛頓拉綠營，北京拉藍營，讓台不會過於「統」或「獨」，政治反而可稍微平衡，兩岸關係也可維持特殊平衡，「這是人為造成的維和現象」。

（時事解構）