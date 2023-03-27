丁薛祥：對外開放如吃飯喝水是基本國策

新華社報道，國家主席習近平向論壇發來賀信，丁薛祥宣讀賀電時說，這充分體現了習對論壇的高度重視。他表示在過去一年沉着應對國內外多重超預期因素衝擊，保持了經濟社會大局穩定。今年將堅持穩中求進工作總基調，着力推動高質量發展，突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，實現經濟質的有效提升和量的合理增長。

丁薛祥強調，對外開放是中國的基本國策，是當代中國的鮮明標識。中國不斷擴大對外開放，不僅發展了自己，也造福世界。他稱構建新發展格局，決不是封閉的國內循環，而是更加開放的國內國際雙循環。他稱將着力推動國內國際雙循環相互促進，積極擴大高質量產品和服務進口，同各國各方共享市場機遇。持續擴大市場準入，全面優化營商環境，落實好外資企業國民待遇，更大力度吸引和利用外資。

國家發改委主任鄭柵潔在論壇年會上說，中國將統籌發展與安全，以新安全格局保障新發展格局，確保糧食、能源等重要資源的安全，不斷提升產業鏈供應鏈的韌性和安全水平，加強重要基礎設施的安全保障，防範化解金融、房地產等領域的風險，構建防範化解風險的長效機制。

財長：對民營外資一視同仁

財長劉昆談到未來財政政策重點支持4個方面。第一，將切實落實兩個毫不動搖，對包括民營經濟、外資企業等在內的各類市場主體一視同仁，平等對待，不斷優化發展環境，增強市場主體活力。第二，充分發揮財政政策調節作用，有力推動經濟平穩運行。第三，加快實施創新驅動發展戰略，支持建設現代化產業體系。第四，大力實施區域發展戰略，着力推進以人為核心的新型城鎮化。