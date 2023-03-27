學者：美國拉美佈局挫敗

在洪都拉斯宣布將尋求與大陸建立外交關係後，美國曾派出特使到該國，試阻洪方與台斷交，最終未能令洪國回心轉意。而台在中南美洲另兩個邦交國巴拉圭和危地馬拉，未來兩個月將舉行大選，亦有轉向北京的可能。

指美國加快投資 避蹈非洲覆轍

台國防部智庫、國防院學者蘇紫雲認為，洪都拉斯與北京建交，將讓美國在拉丁美洲的佈局遭受衝擊。在美國前總統特朗普任內尾聲，前國務卿蓬佩奧曾宣示將強化南美洲的外交佈局；拜登總統任內，國務卿布林肯則重述拉丁美洲對美國重要性。蘇分析稱，由於北京近年頻頻將手伸進拉美國家，讓美國必須回防自家後院。洪都拉斯轉向大陸，等同給予美國對發展拉美地區影響力一記重拳，但同時也會讓美方加速對拉美地區的投資，鞏固影響力，避免重蹈因大陸實施「一帶一路」，讓美國在非洲地區的影響力遭弱化的覆轍。

陸學者：或將有更多斷交

上海大學特聘教授、拉美研究中心主任江時學認為，「美國在拉美地區的影響力仍巨大，但跟過去相比，拉美國家唯美國馬首是瞻的日子已一去不返」。台灣在拉美地區的邦交國還有7個，美台一定繼續對這些國家施壓，其效果有待觀察，「在一定的條件下，會有更多的國家和台灣斷交」。