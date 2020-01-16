洪都拉斯與京建交 台友邦減至13 秦剛：盡快釋建交「紅利」 蔡英文稱拒「金錢外交」競逐

綜合報道

國務委員兼外長秦剛昨早在北京與洪都拉斯外長雷依納（Eduardo Enrique Reina），簽署兩國建立外交關係的聯合公報。自簽署日起，相互承認並建立大使級外交關係。洪都拉斯承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。即日斷絕同台灣的外交關係，並承諾不再同台灣發生任何官方關係，「不進行任何官方往來」。

洪方承認「一中」 即日與台斷交

秦剛表示，洪都拉斯選擇同世界上181個國家站在一起，承諾恪守一個中國原則、不設任何前提同中國建交的政治決斷，再次充分證明，「堅持一個中國原則是符合國際大義、順應時代潮流的正確選擇，是人心所向、大勢所趨」。他稱，中方歡迎希奧瑪拉·卡斯特羅（Xiomara Castro）總統盡早訪華，邀請洪方組織企業家代表團來華商洽貿易、旅遊、投資等領域合作。

秦剛在與雷依納會談時還指出，中方將全力支持洪經濟社會發展、提高人民生活水平，願擴大進口洪特色產品，鼓勵中資公司赴洪投資興業，盡快形成一批看得見摸得着的成果，釋放建交「紅利」。

蔡英文昨發表錄影講話，表示對洪都拉斯與台灣斷交感到非常遺憾，強調台灣不會與大陸「進行無意義的金錢外交競逐」。台灣陸委會表達強烈抗議與譴責，指北京當局一再利誘強奪邦交國、打壓台灣國際空間，「單邊惡意破壞台海和平穩定現狀，意圖脅迫台灣屈從接受其政治主張」。

台灣與洪國建交82年。此次斷交時機，正值蔡英文準備出發訪問中美洲，並過境美國。台外長吳釗燮稱，他對洪都拉斯決定斷交的時間點，感到「高度懷疑」，認為背後是大陸故意這麼做。

外交部次長俞大㵢21日接受阿根廷媒體採訪時表示，台灣歡迎阿根廷與大陸和台灣同時交往。昨日，吳釗燮被問及這是否代表台「鼓勵非友邦各國雙重承認」。吳強調，「有關跟其他非邦交國家交往，沒有排除任何狀况」，任何國家希望與台灣提升關係，不管是政治、經貿等關係，台灣都會認真思考、研議，讓台灣的國際及經貿空間能夠擴大。

美方指京為外交承認 常開空頭支票

據路透社報道，美國務院發言人昨表示，大陸為了爭取外交承認，經常作出未能兌現的承諾，「強烈鼓勵所有國家擴大與台灣的接觸，並繼續站在民主、良善治理、透明和遵守法治的一邊」。

自蔡英文2016年5月上台以來，已有9個國家先後與台灣方面斷交。目前台灣的邦交國只剩下13個（見圖）。

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