駐京周記：網傳遊泰危險 打擊旅業

傳拐賣女性 摘除器官 網紅失聯

事情的起因，來自自媒體博主「心醫林霖」在社交媒體上發布的短片，其表示泰國旅行並不安全，泰國爆火的「男模餐廳」是拐賣女性，甚至非法摘除人體器官的陷阱。同一時間，網上也傳出多名「網紅」去泰國後「失聯」消息，直指泰國旅行安全問題。

在泰國工作一年多的林先生則表示，日常生活中沒有遇到什麽不安全的事情。不過他發現，近期的流言確實影響到了泰國旅遊業，中國遊客比剛通關的時候少了一些。林先生一些原本計劃來泰國的朋友，紛紛放棄了旅行想法。另外在去年，由於疫情的衝擊，泰國宣布成為亞洲第一個大麻合法化的國家。便利店內可隨意買到的大麻製品，街頭多出來的大麻商販，也成為內地遊客擔心的原因之一。不過林先生說，「只要去正規地點旅行，提防陌生人的食物，不會有沾染大麻的風險。」

北京某旅行社工作人員也表示，因為網絡流言的影響，近期泰國旅行的諮詢量確實有所下降。「選擇泰國行的大多是年輕人，接觸網絡資訊比較迅速，對泰國了解不多的人肯定會被影響。」他同時強調，旅行社選擇的旅遊地點都是正規合法的，不會存在安全隱患。

泰駐華使館發文澄清

見到泰國形象遭抹黑，泰國駐華大使館3月23日發文澄清，強調泰國高度重視中國遊客的旅遊質量、安全以及對泰國的美好印象，十分理解遊客對安全問題的擔憂，泰國相關機構高度重視此問題，同時也將採取相應措施，全力維護並保障遊客的安全。

原本今年打算去泰國旅行的「喋喋」，之前的泰國旅遊清單上，也寫着「男模餐廳」。流言傳開後，她表示自己近期應該不會選擇泰國，「泰國旅行是可以替代的，近期沒有特殊需求不會選擇」。她表示，物價上漲、安全問題，都是放棄去泰國旅行的原因。「如果再考慮去泰國旅行的話，我做計劃會更謹慎，會找資質好的旅行社，或者地接。」她補充道。

明報記者 王佩凡