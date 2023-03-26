巴西總統盧拉肺炎取消訪華 原擬倡建「和平俱樂部」調解俄烏戰爭

甲流引發病毒性支氣管肺炎

路透社昨晚引用盧拉新聞秘書發布的一份醫療紀錄，指出經過臨牀評估，盧拉被診斷出患有甲型流感引起的病毒性支氣管肺炎，並已啟動治療，儘管臨牀症狀有改善，但建議推遲前往中國訪問，直到病情康復。

目前中方未就事件回應。盧拉原定率領包括240名商界代表在內的龐大代表團訪問中國，巴西外長維埃拉此前向《金融時報》表示，盧拉多次強調他對和平對話感興趣。盧拉今年較早時候表示，中國是時候結束「袖手旁觀」、親自動手了，他建議籌組一批國家，試圖協助俄烏尋找和平出路。

盧拉今年1月再度上台後被指尋求領導巴西重返國際舞台，強調中立不結盟的立場，譴責俄軍侵烏同時，拒絕聯同西方軍援烏克蘭，強調中國是能和美國保持嚴肅對話的重要國家。另一方面他批評美國從未尋求和平。

盧拉原定國事訪問中國的核心議題包括半導體項目，其首席外交政策顧問阿莫林（Celso Amorim）指，儘管美國試圖阻止，巴西仍將爭取中國的技術與投資。另據金磚國家新開發銀行官網消息，曾遭彈劾的巴西前總統羅塞夫（Dilma Rousseff）24日獲推選為金磚國家新開發銀行行長，即日生效。羅塞夫原定隨盧拉訪華，30日在上海總部就職，任期至2025年7月。

（綜合報道）