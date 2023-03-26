央視專訪 李顯龍：世界無法承受中美衝突

中國需調整以往額外優待

李顯龍提出兩點，一是其他國家必須能夠接受一個事實，那就是今天的中國已經不是過去的中國了；中國對世界經濟的貢獻更大，在國際事務中的發言權也更大。二是中國也必須意識到，在中國經濟規模比較小的時候的一些安排需要調整，包括基於發展中經濟體得到的額外優待、讓步，需要重新考慮，中國應該重新調整自己在世界上的位置。

李顯龍說，這對雙方來說都不容易，但有必要這樣做，因為世界無法承受中國與世界其他國家之間的衝突，尤其是中美之間的衝突。「我希望中美之間可以建立聯繫，局勢能夠穩定，不要發生什麼意外事件。然後逐漸地改善關係，但這需要時間。這並不容易，雙方都有政治壓力。」

在談及東盟區域和中國的經貿關係時，李顯龍指出，新加坡支持中國的「一帶一路」倡議，並能為做出貢獻，藉此吸引更多項目到新加坡融資、法律諮詢和開設公司，這就是雙贏。