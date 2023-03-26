秦剛見美工商界提「三重利好」：遺憾中美關係春寒料峭

【明報專訊】中國國務委員兼外長秦剛昨在北京集體會見來訪的美國友好團體和工商界人士時表示，中國國家主席習近平再次全票當選連任，中國大政方針保持穩定連貫；中國將繼續推進高水平對外開放，開放的大門愈來愈大；中國經濟社會已按下「重啟鍵」，正迎來強勁復蘇。這是對美國工商界的三重利好。
「但令人遺憾的是，目前中美關係依舊春寒料峭。」秦剛指出，中美關係是世界上最重要的雙邊關係，中美關係搞好了，世界受益，反之，世界遭殃；中方對發展健康、穩定、建設性的中美關係的態度沒有變化，始終主張中美相互尊重、和平共處、合作共贏。秦剛說，希望美方摒棄零和思維，停止不擇手段遏制打壓中國，和中方一道推動中美關係克服當前困難，重回健康穩定的軌道。他稱歡迎美國企業繼續擴大對華投資、紮根中國，中方願繼續為包括美國企業在內的各國企業提供更好的營商環境。
美副助卿訪滬研究院
中美官方交往表面陷於停頓，不過上海國際問題研究院官網披露，美國國務院中國協調員、副助理國務卿華自強（Rick Waters）一行22日訪問該院，同院長陳東曉、學術諮詢委員會主任楊潔勉（前中央外事辦主任楊潔篪弟弟）就中美關係等議題深入交換意見。美國駐滬總領事何樂進等一批外交官陪同華自強出席。據悉華自強是先到香港再北上，為國務卿布林肯訪華打前哨。
接下來要訪問中國的還有一批歐洲政要，包括西班牙首相桑切斯，法國總統馬克龍偕同歐盟委員會主席馮德萊恩等人。內地傳媒紛紛援引新聞網Politico EU文章標題《歐洲領導人說：我們不能失去中國》報道目前形勢。