秦剛見美工商界提「三重利好」：遺憾中美關係春寒料峭

「但令人遺憾的是，目前中美關係依舊春寒料峭。」秦剛指出，中美關係是世界上最重要的雙邊關係，中美關係搞好了，世界受益，反之，世界遭殃；中方對發展健康、穩定、建設性的中美關係的態度沒有變化，始終主張中美相互尊重、和平共處、合作共贏。秦剛說，希望美方摒棄零和思維，停止不擇手段遏制打壓中國，和中方一道推動中美關係克服當前困難，重回健康穩定的軌道。他稱歡迎美國企業繼續擴大對華投資、紮根中國，中方願繼續為包括美國企業在內的各國企業提供更好的營商環境。

美副助卿訪滬研究院

中美官方交往表面陷於停頓，不過上海國際問題研究院官網披露，美國國務院中國協調員、副助理國務卿華自強（Rick Waters）一行22日訪問該院，同院長陳東曉、學術諮詢委員會主任楊潔勉（前中央外事辦主任楊潔篪弟弟）就中美關係等議題深入交換意見。美國駐滬總領事何樂進等一批外交官陪同華自強出席。據悉華自強是先到香港再北上，為國務卿布林肯訪華打前哨。

接下來要訪問中國的還有一批歐洲政要，包括西班牙首相桑切斯，法國總統馬克龍偕同歐盟委員會主席馮德萊恩等人。內地傳媒紛紛援引新聞網Politico EU文章標題《歐洲領導人說：我們不能失去中國》報道目前形勢。