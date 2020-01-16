中國發展高層論壇 稱華經濟「春暖花開 生機盎然」 中財辦「招商」：中國是跨國投資樂土

該論壇自新冠疫情以來首次恢復線下舉辦，亦是中國防疫鬆綁後最大型的國際企業峰會。本屆論壇主題為「經濟復蘇：機遇與合作」，昨日主要為學界討論，今日則是政界齊聚，據官網會議議程，上午有一名國務院副總理出席，發表主旨演講。

稱「國際金融安全避風港」

期待外商「放長線釣大魚」

在開幕論壇「2023年全球經濟展望」上，韓文秀表示，中國是「國際金融安全的避風港」和「跨國投資的樂土高地」，多年來堅守貨幣政策的自主性和常態化，守住不發生系統性風險底線，當前沒有明顯通貨膨脹或緊縮壓力，貨幣政策有較大迴旋餘地，將為動盪不安的國際金融市場提供正的外溢效應。疫情期間，中國實際利用外資由2020年的1444億美元增加到2022年的1891億美元，是外資充滿信心的最好例證。他強調，對外開放是中國基本國策，「我們將繼續擴大市場准入，穩步推動規則規制、管理標準等制度性開放，繼續打造市場化、法制化、國際化一流營商環境」，歡迎各國企業來華投資，也期待外商樹立長遠眼光，深耕中國市場，「放長線釣大魚」。

蘋果三星英特爾等巨頭代表出席

庫克：創新在中國發展很快

在這場有「中國達沃斯」之稱的論壇上，美國蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）、三星電子會長李在鎔、英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger），以及輝瑞、西門子、高通等歐美企業巨賈都是座上賓。2019年後首次訪華的庫克在論壇上說，創新在中國發展很快，「我想它還會再加速」。他表示，蘋果在中國有龐大的供應鏈，應用商店也在蓬勃發展。

學者：中國年度經濟政策展示平台

昨日參會的上海復旦大學經濟學院院長張軍對本報表示，歷年的中國發展高層論壇均是緊接全國兩會，和兩會同月召開，是中國政府制定年度經濟政策後，一個後續的溝通、對外展示平台，「這麼多年做下來，效果是很明顯的」。結束後隨之而來的便是博鰲亞洲論壇，許多前來參會的國際政商界領袖亦將「轉場」。論壇疫後首次復常，很多老朋友和熟面孔，「大家都很期待現場交流，氛圍又回來了」，尤其海外經濟學界和財經界人士，大家都想了解他們對中國經濟的看法。

他表示，從在場人士交流的總體看法，對全球經濟走勢不算樂觀，因受美國通脹、加息及矽谷銀行倒閉，俄烏戰爭等影響。經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）指全球經濟比上世紀70年代滯脹更加嚴重，全球進入通脹時代，經濟增速放緩。而對於中國經濟，在場人士亦持謹慎態度，考量內外問題比較嚴峻，內部老齡化、社保、投資和消費等均需要面對。

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