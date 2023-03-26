蔡訪美馬登陸時間重疊 台專家：或京刻意安排

免台海「興波」 助民進黨選情

台灣國際戰略學會理事長王崑義會上指出，蔡英文出訪與馬英九訪陸時間重疊，或屬北京刻意安排，可能代表北京不想此時於台海「興波」，因如有反應，可能又將對民進黨選情「有所幫助」；但屆時若不採取反應，可能大陸內部「又有一些比較激進的網紅又開始意見多了」。

王崑義分析，兩岸實際上生成了某種程度的「戰略藝術」，可以讓雙方不再對撞，照此發展，今明年甚至到2027年，兩岸會發生武力衝突的可能「似乎就已經降低下來了」。同時，近期北京在外交操作上呈明顯「和平攻勢」，從撮合沙特與伊朗，到習近平訪莫斯科，無不如此。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正會上指出，不認為蔡英文訪美事態會「翻轉世界或製造大問題」，指蔡明年5月卸任前還有機會出訪，「畢業旅行可以很多次」。黃認為，會否引爆台海局勢的真正關鍵點「其實就是一條神經」，這「神經」即是「象徵意義」（Symbolism），他相信美國今次亦會對蔡到訪做了風險管控。

北京目前仍在觀察蔡英文過境美國時的表現，因此彭博社指出，中方仍未對美方提出安排兩國元首通電話的要求作出回應。美國總統拜登周五（24日）與加拿大總理杜魯多會談後發表的聯合聲明就重申，維護台海和平穩定是維持國際社會安全的基本要素，並鼓勵和平解決兩岸議題。

明報記者 王聖辰