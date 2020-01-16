捷議長150人抵台：寒冬送暖 盼加強晶片經貿文化等合作

京屢施壓 亞當莫娃：朋友要互相支持

中央社報道，亞當莫娃率逾150人訪台團於昨下午4時40分許，搭乘專機飛抵台北松山機場，台灣立法院長游錫堃、台灣外交部長吳釗燮到停機坪接機，隨後舉行共同記者會。亞當莫娃致辭時表示，相信如果還有另一架飛機，也可以坐滿。她也提到，歐洲各國對台興趣日益提高，期待捷克訪團能和台在商業、文化等許多面向交流，不管是台灣優秀的晶片產業、文化、網絡安全等，均能深化合作。

對於訪台成行前不斷遭受北京壓力，亞當莫娃指出，台灣與捷克是朋友，朋友就是要互相支持，不能忽略彼此，她堅持成行。現場媒體追問，在台灣與洪都拉斯邦交不穩之際訪台，是否可解讀成寒冬送暖？亞當莫娃說，可以理解成寒冬送暖，只要台灣需要幫助，捷克會很樂意協助。此行訪團很龐大，估計於幾個項目簽署幾項合作備忘錄。

游錫堃：患難中見珍貴 如縮小版捷政府到訪

游錫堃則表示，亞當莫娃這次來訪是「患難中見珍貴」，又稱訪團成員宛如捷克政府縮小版，「可說是把整個捷克國家象徵都帶來了」，彰顯台捷關係如同兄弟手足般緊密。吳釗燮致辭時也表示，感謝亞當莫娃的決心，也對訪團表誠摯歡迎，希望互訪可加深對台認識、強化雙邊緊密伙伴關係。

台灣總統府發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）昨表示，蔡英文總統將於27日下午，於台灣總統府接見訪團，就經貿及產業合作等各項議題交換意見。谷辣斯‧尤達卡表示，這也是繼2020年8月後，再度有捷克國會領袖率團來台灣訪問。訪團成員另包括捷克眾議院外委會、安委會、友台小組等多名主席和眾議員，以及跨部會政府官員及代表，不僅是捷克有史以來第二大出訪團，更是歷年來訪台規模最大的歐洲訪問團。