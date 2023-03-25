舉報中宣部官員翌日 微博百度百科查無此人 製片人李學政「全網消失」

《北京日報》客戶端昨發出北京金盾出版社聲明，稱非經該社同意，任何單位和個人不得以已經撤銷的「北京金盾出版社金盾影視中心」及相關名義開展商業和社會活動，否則均屬違法侵權行為。聲明落款是23日，當天稍早李學政發出了舉報信。

金盾影視中心遭撤銷 官網打不開

李學政在舉報信中指控中宣部文藝局長、中宣部輿情中心主任劉漢俊涉嫌大量違規賣書，以及對金盾影視中心和李學政本人造謠，打壓金盾影視作品，阻撓有關單位舉辦抗美援朝70周年紀念活動。李學政強調對舉報內容負完全法律責任。在金盾出版社發聲明後，李再於微信朋友圈回應稱，金盾影視中心由金盾出版社和北京某公司共同成立，合作期限至2029年底，未經協商或判決，自行解約不妥也無效，他認為是出版社迫於劉漢俊壓力而匆匆發聲明。

事發後劉漢俊並未回應事件，中宣部輿情研究中心人員接受「自由亞洲電台」查詢時，稱李學政實名舉報事件「需要先核實一下，目前是暫時無法答覆你」。劉漢俊曾在《光明日報》、《人民日報》等央媒工作，也曾任中宣部新聞局長、中宣部黨建雜誌社社長等職。他本身是中國作協會員，出版文學、學術著作多本。

金盾出版社原屬於中央軍委後勤保障部，2021年底轉隸中國融通文化教育集團有限公司。中國融通是為管理經營軍隊資產，於2020年5月新成立的大型央企。金盾出版社旗下的金盾影視中心在主任李學政帶領下，近年出品《人民的名義》、《巡迴檢察組》等多部知名電視劇。

屢就影視圈高調發聲

現年57歲的李學政以敢言著稱，多次就影視圈和公共議題高調發聲。特別是2021年底密集「發炮」，質疑中國演出行業協會封殺大批「劣迹藝人」之舉，缺乏程序正義、隻手遮天。也有業內人士指出，金盾影視中心脫離軍隊體系後，直接面對中宣部嚴管，在創作、經營方面沒有此前「如意」。「自由亞洲電台」引述傳媒人程益中說，李學政舉報劉漢俊一事，可能牽涉利益損失和不滿管理等問題。金盾影視中心法律顧問袁新建稱不了解此事，他雖然答應做法律顧問，但並沒有涉及到該公司的業務。