舉報中宣部官員翌日 微博百度百科查無此人 製片人李學政「全網消失」

【明報專訊】內地金盾影視中心主任李學政前日實名舉報中宣部文藝局長劉漢俊後，隨即全網消失。金盾出版社發聲明宣布已撤銷金盾影視中心，前日刊載舉報信的金盾影視中心官網昨無法打開，新浪微博上的「李學政」、「金盾影視中心」、「金盾雲學院」帳號和百度百科的「李學政」詞條都已無法搜到。
《北京日報》客戶端昨發出北京金盾出版社聲明，稱非經該社同意，任何單位和個人不得以已經撤銷的「北京金盾出版社金盾影視中心」及相關名義開展商業和社會活動，否則均屬違法侵權行為。聲明落款是23日，當天稍早李學政發出了舉報信。
金盾影視中心遭撤銷 官網打不開
李學政在舉報信中指控中宣部文藝局長、中宣部輿情中心主任劉漢俊涉嫌大量違規賣書，以及對金盾影視中心和李學政本人造謠，打壓金盾影視作品，阻撓有關單位舉辦抗美援朝70周年紀念活動。李學政強調對舉報內容負完全法律責任。在金盾出版社發聲明後，李再於微信朋友圈回應稱，金盾影視中心由金盾出版社和北京某公司共同成立，合作期限至2029年底，未經協商或判決，自行解約不妥也無效，他認為是出版社迫於劉漢俊壓力而匆匆發聲明。
事發後劉漢俊並未回應事件，中宣部輿情研究中心人員接受「自由亞洲電台」查詢時，稱李學政實名舉報事件「需要先核實一下，目前是暫時無法答覆你」。劉漢俊曾在《光明日報》、《人民日報》等央媒工作，也曾任中宣部新聞局長、中宣部黨建雜誌社社長等職。他本身是中國作協會員，出版文學、學術著作多本。
金盾出版社原屬於中央軍委後勤保障部，2021年底轉隸中國融通文化教育集團有限公司。中國融通是為管理經營軍隊資產，於2020年5月新成立的大型央企。金盾出版社旗下的金盾影視中心在主任李學政帶領下，近年出品《人民的名義》、《巡迴檢察組》等多部知名電視劇。
屢就影視圈高調發聲
現年57歲的李學政以敢言著稱，多次就影視圈和公共議題高調發聲。特別是2021年底密集「發炮」，質疑中國演出行業協會封殺大批「劣迹藝人」之舉，缺乏程序正義、隻手遮天。也有業內人士指出，金盾影視中心脫離軍隊體系後，直接面對中宣部嚴管，在創作、經營方面沒有此前「如意」。「自由亞洲電台」引述傳媒人程益中說，李學政舉報劉漢俊一事，可能牽涉利益損失和不滿管理等問題。金盾影視中心法律顧問袁新建稱不了解此事，他雖然答應做法律顧問，但並沒有涉及到該公司的業務。