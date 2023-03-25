北京聞風：發展論壇揭幕 中國續吸外資 ／文：鍾鳴九

中國發展高層論壇是今年全國兩會後首個國家級大型國際論壇。該論壇主要聚焦經濟議題，歷來被視作中國高層與國際工商界領袖溝通對話的重要平台。分析人士稱，從2000年首屆論壇開始，均有時任國務院副總理出席開幕式並致辭，今年料將延續。而且，此次年會將迎來中國政府換屆後多個部委負責人的公開亮相。

論壇展會接踵 跨企高層頻來華

今年年會的主題是「經濟復蘇：機遇與合作」。據主辦方介紹，截至3月20日，已有30餘位中央部委領導、20餘位中央企業和金融機構負責人確認參會。同時，已有100餘位世界500強或行業領先外資企業的全球CEO或董事長、知名學者和國際組織負責人確定參會。

本屆論壇是自新冠疫情以來首次恢復線下舉辦，不少世界500強公司高管也是3年來首次再來中國內地。並且，未來一個月內，內地還將舉辦博鰲亞洲論壇、上海國際汽車工業展覽會等活動，眾多跨國公司高管將密集來華。

近年來，隨着內地土地成本、用工成本的提高以及一些外部因素的影響，有部分跨國公司調整了對華投資策略。中國商務部研究院學位委員會委員白明表示：「（外商）有走的，但也有來的，總體來說還是看好中國市場的多。」

中國商務部消息表示，去年內地主要投資來源地投資穩定增長。韓國、德國、英國和日本分別增長64.2%、52.9%、40.7%和16.1%。今年前兩個月，內地實際使用外資397.1億美元，增長1%。白明認為，隨着內地營商環境改善、負面清單進一步縮短，外商可以放心地在內地尋求更多機會。

今年以來，多家國際機構先後上調中國經濟增長預期。中國貿促會近日對160多家在華外企和外國商協會的調研顯示，九成九受訪外企對今年中國經濟發展有信心，有98.7%受訪外企表示將維持和擴大在華投資。中國美國商會總裁何邁可（Michael Hart）近日也對BBC表示，中美之間的緊張關係加劇使商業變得很具挑戰性，但龐大的中國消費市場可能仍是美國企業「最樂觀」的地方。麥當勞、星巴克和Ralph Lauren等公司都有在華擴張的重大計劃在進行。

文：鍾鳴九