美商家：事件釋「顯著信號」 須對華發風險警報

於中國提供盡職調查服務的另一家外國公司的員工也稱，不清楚Mintz集團是孤立事件、還是更廣泛打擊行動的一部分，一些公司「現在或許決定在中國進行盡職調查時要格外小心」。

在華美企開展業務態度更消極

英國廣播公司（BBC）周四（23日）引述中國美國商會總裁何邁可（Michael Hart）表示，美國企業對在中國開展業務的態度「比過去很長一段時間都更加消極」，隨着中美緊張關係加劇，這種較量「使商業變得非常具有挑戰性」。該商會日前發布2023年度《中國商務環境調查報告》，顯示55%企業不再將中國視為前三大投資目的地之一，是該調查25年來首見高比例。同時，認為中國對外國公司的歡迎程度降低的企業也增到49%。

發展論壇 美企少捧場

彭博社報道，為期3天的中國發展高層論壇今（25日）在北京召開，這是該論壇自2019年新冠疫情爆發後首次線下舉辦。主辦方稱已有來自金融、能源、生物製藥和消費品等行業的100名外國代表報名參加。惟與會者名單中，美國公司高管並不多，暫時僅包括蘋果公司的庫克（Tim Cook）、輝瑞的布爾拉（Albert Bourla）等公司領導人計劃親自出席，而大部分確認出席的公司並非美企。