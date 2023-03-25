京突搜美資盡職調查公司 拘5人 「相信沒做錯任何事」 明茨集團：未收到官方法律通知

外界關注對外資態度

本報記者昨日走訪被關閉的明茨集團北京辦事處所在大廈，其位於北京市東城區北三環東路，附近有大量居民區。辦事處所在的辦公樓安保嚴密，低樓層、中樓層、高樓層分3個電梯廳入口，進入需驗證身分，現場保安人員十分警惕，主動查問記者。有在此工作的白領表示，只是聽說有人被抓，其餘不清楚。

明茨集團發給法新社的一份公司聲明稱，「明茨集團獲得在中國開展合法業務的許可，我們一直在中國透明、合乎道德並遵守適用的法律法規」，「我們相信，我們和我們的員工沒有做錯任何事」。目前，公司已聘請法律顧問與當局接觸，「支持我們的員工及其家人」。該公司同時表示，將與當局合作，「解決可能導致這些事件的任何誤解」。

外交部稱不知情 局方沒回應

明茨總部一名不願透露姓名的消息人士表示，突襲發生在3月20日下午，員工被隔離在北京市外的某個地方。北京公司一名新加坡籍員工1月被禁離境。中國外交部發言人毛寧昨日表示，她不知道此案。北京市公安局沒有回應置評要求。

明茨集團官網顯示，其總部設在紐約，主要從事資產追蹤調查、背景調查、企業盡職調查、腐敗、欺詐調查等工作，在北京和香港等18個城市設有35個辦事處，「擁有超過25年在世界各地收集和展示事實的經驗」。其調查員「深入挖掘客戶關心的事實問題——從總統府到海上石油鑽井平台。」

亞洲合伙人曾任職中情局

而其亞洲區管理合伙人菲利普斯（Randal Phillips）在美國中央情報局的國家秘密服務部門工作了28年，曾擔任中央情報局駐中國的首席代表。根據美國政府在線文件，菲利普斯2018年曾在國會為一份報告作證，該報告的重點是中國試圖擴大其海外影響力。

西方盡職調查公司員工在中國被拘並非孤例。此前英國企業調查員韓飛龍及其妻子、美國籍女子虞英曾創立風險諮詢公司「中慧」（ChinaWhys），為英國製藥巨頭葛蘭素史克工作，在2013年因涉嫌非法竊取中國公民個人資料被逮捕。

韓飛龍對路透社稱，由於「獲取資訊的渠道大幅收緊」，現在在中國進行盡職調查變得更加困難。他在一封電子郵件中說：「外國商界需要盡職調查，以開展安全的業務，挑選合適的合作伙伴和合適的人才，投資合適的公司而不賠本……但北京讓這一切變得不可能」，「在這個時候，西方公司比以往任何時候都更需要透明度」他補充說。

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