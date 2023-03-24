辭美歸國連添要職 顏寧掌深圳灣實驗室 攻生科難題 協同深港澳科創部署

微信公眾號「深圳灣實驗室」昨發布消息稱，顏寧已獲聘深圳灣實驗室主任，該決定「經深圳市委人才工作領導小組推薦、廣東省科技領導小組同意，深圳灣實驗室建設發展協調小組審定」。

該通告亦指出，深圳灣實驗室前天上午召開員工大會，顏寧會上發表講話稱，感謝省市區有關領導、部門的支持與信任，並向吳雲東院士等實驗室領導班子所付出的心血、做出的突出貢獻致敬。吳雲東會上表態，對由顏寧擔任主任引領實驗室未來發展充滿信心。

公開資料顯示，深圳灣實驗室是廣東省、深圳市建設粵港澳國際科技創新中心和綜合性國家科學中心的「重大戰略部署」，於2018年由深圳市科學技術創新委員會和北京大學深圳研究生院共同舉辦，協同深港澳相關領域具有研究基礎和應用優勢的單位合作共建。機構以協同攻克生命健康重大科學難題為導向。

中科院士吳雲東擔副手

吳雲東2019年加入深圳灣實驗室，目前擔任主持工作的實驗室常務副主任。現年65歲的吳是理論有機化學家，早年從美國學成歸國，1992年至2010年曾任教香港科技大學。2005年當選為中國科學院院士。2016年至2019年出任北京大學深圳研究生院院長。

深圳灣實驗室官網「體系架構」顯示，現年45歲的顏寧擔任的主任一職，僅需向理事會匯報，與包括吳雲東在內的17人「學術委員會」及其他委員會共同管理實驗室。

另任深醫科院創始院長

團隊稱籌備進度「不好預測」

顏寧去年11月宣布辭去美國普林斯頓大學終身講席教授一職，同年12月出任深圳醫學科學院創始院長，她一反當時內地各行業精英移民西方潮流的做法，曾引發網民追捧。

本報昨向顏寧身邊的一名工作人員查詢，對方指目前顏寧籌備該醫科院的進度「不宜對外透露」，亦「不太好預測」何時會落成。

本報亦就顏寧履新向深圳灣實驗室查詢，一名工作人員表示機構「不接受任何境內外媒體採訪」，隨後掛斷電話。

明報記者