京城密語：劉亞洲料於牢獄度殘年 ／文：鍾仕

劉亞洲現年70歲，安徽宿縣人。據公開資料顯示，劉常年在軍中服役。1968年參軍，1972年在武漢大學外語系英文專業學習，1979年任軍空軍政治部聯絡部幹事。1984年底任中國作協理事。1997年起，劉亞洲先後擔任原北京軍區空軍政治部主任、原成都軍區空軍政委、空軍副政委兼紀委書記等職。2009年12月任國防大學政委，2017年初退役。

空軍服役 軍旅作家聞名

「江胡時代」以文論政 被視開明派

在空軍系統服役期間，劉亞洲以軍旅作家身分聞名。其中，《兩代風流》獲第一屆解放軍八一文藝獎，報告文學《惡魔導演的戰爭》獲全國第三屆報告文學獎，另著有《劉亞洲軍事作品經典》等出版物。在「江胡時代」（江澤民、胡錦濤兩位前中共總書記），劉亞洲常撰文針砭時弊，在知識界有「憂國憂民」的正面形象，在外界也有黨內「開明派」的評價。

名下基金會涉收巨額捐款

京城消息人士指，中央軍委紀委對劉亞洲的調查此前早已展開，近期進入結案程序。劉所涉之事，主要是他及家人成立的基金會、協會，收受有關人士的巨額捐款。其中，已因涉黑、洗錢等原因受查的山西前首富、前金業集團董事長張新明對劉的「政治獻金」達數千萬元人民幣。2014年8月，張新明被中紀委帶走調查，後導致多名山西高官落馬。

妻為李先念女 消息：平安不受影響

劉亞洲另一身分，即前國家主席李先念的女婿。公開資料顯示，劉亞洲與李小林相識於武大學習期間，後來結為伉儷。據內地媒體報道，李小林曾表示，李先念主管國家經濟工作26年，不允許兒女經商。李家的家風是「誰要經商，打斷你們的腿」。一名京城人士特別提及，李小林目前的狀態是「平安，不受影響」；劉亞洲所陷重案，與其妻李小林無關。

鍾仕