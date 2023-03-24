能源反腐 電力系統一日5高官落馬

6央企幹部受查 涉國家電投電網

其中一名被查高管，是國家電投原副總經理夏忠，現年60歲的他在2020年9月起就退居二線，擔任中國電力企業聯合會黨委副書記、副理事長。但在這波能源反腐風暴中仍受查。負責調查的是中紀委駐國資委紀檢組和遼寧盤錦市監委，案件屬異地辦理。

夏忠早年在水電系統工作，歷任中國水電四局局長、黃河上游水電開發有限公司董事長兼黨組書記、中國電力投資集團西北公司總經理兼黨組書記等職，履職地點都在青海省。2015年6月，夏忠擔任國家電投副總經理。

在中紀委通報中，有兩名被調查人員來自中國大唐集團旗下的電力燃料有限公司，分別是該公司前副總經理張志剛，以及大唐北京大唐燃料有限公司前總經理盛曉明。兩人正接受中國大唐紀檢監察組和山東省濱州市監委紀律審查和監察調查。

最大煤炭央企國家能源集團旗下科環集團國能朗新明環保科技有限公司前黨委書記、董事長徐志清，則是主動投案，目前正接受國家能源集團紀檢檢查組和北京市平谷區監委紀律審查和監察調查。

此外國家電網特高壓事業部計劃處副處長曲輝，國機集團恆天集團恆天資產管理有限公司前總經理孫曉東，因涉嫌嚴重違紀違法受查。國家電投、國家能源集團和大唐集團，均是主要電力央企。恆天集團則是紡織裝備為核心主業的央企。