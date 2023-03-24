稱處非常辛苦階段 吳釗燮「會努力到最後一刻」

台立法院外交及國防委員會昨邀請吳釗燮報告業務，並備質詢。中央社報道，對於有傳媒稱，洪國使團已出發前往中國大陸，吳釗燮說，洪狀况台外交部都有掌握；他重申，大陸打壓台灣外交空間，介入洪國的痕迹明顯。

針對總統蔡英文29日啓程外訪友邦危地馬拉、伯利茲，並過境美國紐約與洛杉磯的行程。吳釗燮表示還在安排中，不願證實會否與美國眾議院議長麥卡錫見面，但強調沒有安排蔡英文訪問母校康奈爾大學。

洪國否認索巨額金援 屬「再融資」

此前，台媒曾援引消息人士指，洪都拉斯在準備棄台轉向北京前，曾向台方索取25億美元（約195億港元）金援。對此，路透社引述洪都拉斯外交部長雷依納表示，25億美元數字「不是金援」，而是「協商的再融資機制」。

中央社先前報道，雷依納本月13日曾致函台外交部索取該款項，而在洪國總統希奥瑪拉發出將棄台的Twitter帖文前，洪都拉斯未等待台灣方面作出回應。 雷依納駁斥有關報道，稱已多次口頭告知台當局該項提議，在希奥瑪拉宣布尋求與大陸建交前，他已提早「約一周」通知台當局。