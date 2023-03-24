洪都拉斯外長率團訪京商建交 台召回大使示不滿 82載邦誼倒數中

洪都拉斯「過程網報」（Proceso Digital）引述洪國外交部知情人士指，外長雷依納（Eduardo Reina）周三率團訪問中國，討論雙方建交事宜，陪同人員包括親政府的代表塞拉亞（Hortensia Zelaya）、洪國總統希奧瑪拉·卡斯特羅（Xiomara Castro）的女兒等。

洪總統女隨訪 雷依納將晤秦剛

洪國總統府事務部長巴斯托（Rodolfo Pastor）發聲明證實，「外長就打開雙方外交關係前往（中國），會按總統希奧瑪拉·卡斯特羅的指示完全公開」。他還提到雷依納與左派「自由重建黨」的代表們將與中國外長秦剛見面。路透社報道，洪國總統府發言人埃爾維斯·阿爾瓦拉多（Ivis Alvarado）表示，雷依納奉總統指示於周三前往中國，為推動建立外交關係努力。另有消息人士指出，雷依納與其代表團是在中國官員的陪同下，從巴拿馬前往北京。

北京：歡迎洪國積極表態

對於洪國使團來訪，外交部發言人汪文斌昨在例行記者會上應詢表示，堅持一個中國原則是國際大義，人心所向，大勢所趨。中方歡迎洪都拉斯政府關於發展對華關係的積極表態，願在平等和相互尊重基礎上，同洪都拉斯建立和發展雙邊關係。

台外長指若斷交 合作該停就停

另邊廂，洪國棄台則令台灣外交系統極為不滿。台外長吳釗燮昨上午仍稱沒有放棄任何機會，將進行最後的努力；但台外交部下午即發出聲明表示，洪國總統日前稱將與北京發展官方聯繫以來，台方持續與洪方溝通，但洪國堅持派遣外長赴大陸洽商建交，嚴重傷害台灣政府與人民感情，決定立即召回駐洪大使，以表達強烈不滿。

吳釗燮表示，即使在外交場域有困難，亦絕對不會與大陸進行無謂的「金錢外交」競爭。他又稱，如果台灣與洪國斷交，將依過去的做法，「有些合作計劃該停止就停止」。

對於媒體報道洪方此前要求台灣提供25億美元的援助，而台方懷疑大陸暗中支持洪方請求之說法；汪文斌昨回應指，有關說法十分荒謬，純屬無中生有。汪文斌表示，近日洪國外長雷依納在接受採訪時表示，洪國總統發展對華關係的決定順應世界大勢，也是從洪都拉斯自身實際情况出發作出的決定。

洪都拉斯若與台灣斷交，將使台灣友邦數量減至13個，也將是近年來第五個與台灣斷交的拉丁美洲國家。此前，巴拿馬、薩爾瓦多、多米尼加和尼加拉瓜已陸續棄台轉向與北京建交。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676