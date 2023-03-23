沙塵暴席捲十多省撲華東 甘肅內蒙百米沙牆蔽日

中央氣象台連續4日發沙塵暴預警

中央氣象台3月19日清晨開始，每日發布沙塵暴預警，從藍色升至黃色，範圍從新疆、甘肅、內蒙古等地，自西向東襲至寧夏、陝西、山西等，再到京津冀和東北三省。昨晚6時，中央氣象台再發沙塵暴黃色預警，稱受冷空氣大風影響，預計昨晚8時起24小時內，有18個省份出現揚沙或浮塵天氣，其中，內蒙古中部偏北地區、黑龍江南部、河北西南部、山東西部局部地區有沙塵暴。

據網傳短片，甘肅張掖近日遭遇沙塵暴襲擊，百米高沙牆滾滾來襲，場面震撼。在內蒙古自治區阿拉善左旗銀根蘇木查干扎德蓋嘎查邊境線，戍邊警務室警員徐乃超20日下午亦拍下沙塵襲來瞬間，只見迎面而來的沙塵形成綿延百里的沙牆，遮天蔽日，沙塵過境瞬間天黑，風聲呼嘯，持續到前晚才逐漸停歇。

京市內能見度不足千米

北京市氣象台昨也發布沙塵暴黃色預警，市內大部分地區最低能見度小於1000米，為保障安全，市屬公園遊船、香山公園索道暫停運營。據北京市生態環境監測中心數據，北京當日上午實時空氣質量指數為500，已達6級嚴重污染。

中央氣象台首席預報員張濤表示，本輪沙塵暴是隨冷空氣而來，當前大地回暖，日曬使得地表鬆動，春季又恰好是冷空氣大風頻發的季節。所以當強風經過蒙古國和中國內蒙古西部、甘肅等地的沙源地時，會將沙塵捲到空中，隨着低空氣流向東向南傳輸。2021年3月14日至16日，中國北方也曾遭遇10年來最強的沙塵暴天氣，影響範圍超過了380萬平方公里。

中央氣象台預計沙塵暴天氣今日過後會逐漸減弱結束，而伴隨着冷空氣影響，東北、華北等地氣溫開始明顯下滑，南方多地也出現降雨天氣。中央氣象台昨發布強對流天氣預警，昨晚至今晚，湖南、江西、浙江、福建、貴州、廣西、廣東等地的部分地區將有8至10級雷暴大風或冰雹天氣，以及暴雨。而海南昨也出現極端高溫，澄邁氣溫達到40℃。