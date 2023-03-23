李強首次地方視察 強調發展實體經濟

據央視新聞聯播報道，在株洲，李強考察了中車株洲電力機車、株洲硬質合金、湖南山河科技等企業，考察期間他說，先進製造業發展根本靠創新。在長沙，李強考察了長沙比亞迪汽車、中國鐵建重工、藍思科技等企業。他指出，企業是科技創新的主體，要培育世界一流的龍頭企業和專精特新企業，實打實幫助企業解決困難，大力弘揚優秀企業家精神，不斷增強企業發展新動能。

召各地製造業老總赴湘座談

在座談會上，邁瑞醫療董事長李西廷、小米科技創始人雷軍、南瑞繼保電氣總經理李九虎、東方電氣董事長俞培根、長安汽車董事長朱華榮、瀋陽鼓風機集團董事長戴繼雙、中聯重科董事長詹純新、海爾集團董事局主席周雲傑發言，談了情况和建議。

李強指出，實體經濟特別是製造業是中國經濟的根基所在。隨着國內外形勢發生複雜深刻變化，中國製造業發展面臨一個重要關口，要堅守製造業的決心不能動搖，做強製造業的力度必須加大。要緊緊圍繞製造業高端化、智能化、綠色化發展。