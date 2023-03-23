國民黨棄初選制 將徵召總統參選人

【明報專訊】國民黨2024總統提名方式引發外界關注，黨主席朱立倫昨（22日）稱已徵詢各縣市長、立法院黨團成員，以及諸多黨內先進，共識是要採取徵召的方式，團結勝選、避免爭議，將報請中常會共同決議。朱說，總統大選一定要團結一切可以團結的力量，黨有責任幫主要參選人排除障礙，爭取更多支持，必須要團結所有藍軍力量，同時要爭取所有「非綠」的朋友一同打拚。
朱立倫：要團結所有力量爭取支持
針對前總統馬英九將赴大陸祭祖交流一事，朱立倫表示，兩岸關係透過大家努力，希望能更和平，國民黨唯有走對的路，才能夠讓民眾有安定跟和平，這是國民黨最大的堅持，也唯有如此，才能為未來總統候選人、立委候選人，奠定勝選基礎。
民進黨中執會昨通過，黨主席賴清德的總統初選參選人資格審查。國民黨目前以新北市長侯友宜「出賽」呼聲最高，鴻海集團創辦人郭台銘也表態有意重返國民黨爭取提名，其他人選包括中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中。
昨日有媒體問新北市長侯友宜是否願意接受徵召競逐2024總統，他表示，為台灣人民做事的初心不變，本來就該盡力貢獻；每人都能找到方向，挑起重任全力以赴。
張亞中：徵召有違民主 不利黨團結
張亞中則質疑徵召有違民主機制，失去黨員參與決策，也不利黨內團結。張亞中認為，國民黨2015年「換柱」（臨時換走參選人洪秀柱）、2019年規則一變再變的慘痛教訓殷鑑不遠，應以制度為依歸，進行總統參選人的提名甄選。國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，絕大多數國民黨立委都認為，總統初選經過廝殺後，產生的裂痕恐難以整合，主張採徵召方式。